Realme sắp "phá đảo" thế giới smartphone với pin 15.000mAh

Cộng đồng công nghệ đang dậy sóng trước thông tin Realme chính thức xác nhận đang phát triển một chiếc điện thoại concept với dung lượng pin lên đến 15.000mAh. Đáng kinh ngạc hơn, thiết bị này được hé lộ có thiết kế mỏng nhẹ, thách thức mọi định kiến về smartphone pin "khủng".

Chỉ vài ngày sau khi "nhá hàng" về một chiếc điện thoại có pin trên 10.000mAh, Realme đã không để người dùng phải chờ lâu. Trong hình ảnh teaser mới nhất, hãng đã xác nhận con số chính thức là 15.000mAh được in rõ trên mặt lưng của thiết bị. Con số không tưởng này hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng đột phá, với tuyên bố có thể xem video liên tục trong 50 giờ.

Hình ảnh teaser về smartphone Realme có dung lượng pin lên đến 15.000mAh.

Thông thường, để tích hợp một viên pin dung lượng lớn, các nhà sản xuất phải chấp nhận hy sinh thiết kế, tạo ra những chiếc điện thoại "nồi đồng cối đá" dày và nặng. Tuy nhiên, Realme dường như đã tìm ra lời giải cho bài toán này. Chiếc điện thoại concept 15.000mAh trong ảnh teaser trông không hề dày một cách bất thường, mở ra một kỷ nguyên mới cho smartphone pin "trâu".

Bí mật đằng sau bước đột phá này có lẽ nằm ở công nghệ pin anode-silicon tiên tiến. Trước đó vào tháng 5, Realme từng trình làng chiếc GT Concept Phone 10.000mAh, sử dụng công nghệ pin có tỷ lệ silicon cao nhất ngành, giúp đạt mật độ năng lượng vượt trội. Nhờ đó, chiếc máy 10.000mAh đó chỉ dày 8,5mm và nặng hơn 200 gram. Rất có thể, phiên bản 15.000mAh chính là một bước tiến nâng cấp từ công nghệ nền tảng này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây vẫn là một chiếc điện thoại concept. Điều này có nghĩa là công nghệ đột phá này có thể chưa sẵn sàng để được thương mại hóa ngay lập tức. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn về ngày 27/8 tới đây, khi Realme hứa hẹn sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết về "quái vật" pin này.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn