Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở phường Phú Mỹ, TP.HCM

Vụ việc xảy ra tại hẻm một khu du lịch đã dừng hoạt động, cách QL51 khoảng 35m, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ. Thi thể trẻ sơ sinh (bé gái) được người dân phát hiện còn nguyên dây rốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 6h cùng ngày, một công nhân tan ca đi làm về phát hiện một trẻ sơ sinh tử vong nằm trong con hẻm trên nên đã báo công an. Nhận tin báo, công an phường Phú Mỹ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc



Theo camera nhà người dân gần đó ghi nhận, khoảng 0h13phút có một chiếc xe ô tô đậu lại bên QL51, sau đó khoảng 3-4 người trên xe ô tô bước xuống. Đến khoảng 0h26 phút, những người này đã lên ô tô rời đi.

Tại hiện trường, ven đường hẻm còn nguyên nhau thai và máu, 1 bộ đồ mặc lúc sinh bị máu được bỏ lại. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Lưu Sơn

Nguồn tin: Báo VOV