Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 6.000 viên ma tuý tổng hợp

Trước đó, khoảng 20h ngày 18/8, tại thôn Tân Thắng, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Công an xã Bảo Thắng phối với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh và Công an xã Phong Hải triển khai lực lượng bắt quả tang đối tượng Hầu Chẩn Hoà khi y đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Hầu Chẩn Hoà cùng tang vật vụ án.

Đối tượng Hầu Chẩn Hoà tại Cơ quan điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng phối hợp phát hiện trên người đối tượng Hầu Chẩn Hoà đeo 1 túi bên trong cất giấu 6.000 viên ma tuý tổng hợp, với tổng khối lượng 568,946g.

Tại trụ sở Công an xã Bảo Thắng, đối tượng Hầu Chẩn Hoà khai nhận đã mua số ma tuý trên với giá 120 triệu đồng để về bán kiếm lời. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện hành vi thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Công an xã Bảo Thắng đã bàn giao đối tượng và vật chứng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Quỳnh Trang