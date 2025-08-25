Vụ phóng hỏa phòng trọ: chồng tử vong, vợ và hai con tiên lượng rất nặng

Ngày 25/8, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, ông Cao Trần Kim Đạt (SN 1988, thường trú tỉnh Bình Dương cũ) đã tử vong lúc 1h sáng cùng ngày. Người vợ là bà N.T.H. (SN 1993) hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Theo TS.BS Ngô Đức Hiệp, hai bệnh nhân nhập viện sáng 17/8 trong tình trạng bỏng diện rộng 70-79% cơ thể, kèm sốc bỏng và tổn thương đường hô hấp.

Hai con là C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi) cùng ngụ tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh), trong tình trạng nguy kịch vì bỏng.

Sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người chồng đã không qua khỏi...

Em G. bị bỏng 45-50% cơ thể (độ II-III), sưng nề nghiêm trọng, có bụi than trong đường thở và đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng cao. Bệnh nhi L. bỏng 70-75% cơ thể (độ II-III), bao gồm cả vùng đầu, mặt, cổ và các cơ quan quan trọng. Bé bị bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết và đang trong tình trạng sốc giảm thể tích, phải thở máy và điều trị tích cực.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây vợ chồng nợ nần, thường xuyên mâu thuẫn, do nhiều lần bị bạo hành, giữa tháng 5, bà N.T.H. nộp đơn ly hôn. Sau một tháng, người vợ đưa hai con ra ngoài thuê trọ. Ông Đạt nhiều lần tìm đến năn nỉ đưa các con về nhưng không người vợ không đồng ý.

Sáng 17/8, ông Đạt mua 5 lít xăng rồi đến phòng trọ ở xã Đức Hòa, Tây Ninh, gọi con trai mở cửa. Sau đó, ông này leo lên gác (nơi vợ và hai con đang ngủ), tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc, châm lửa đốt, gây ra thảm cảnh.

