Vùng biển Nghệ An bắt đầu mưa lớn, gió to, biển động

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 6h sáng nay (25/8), vị trí tâm bão: Khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 107.4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Ảnh: Quốc Thanh.
Vào khoảng 7h sáng nay, ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết, thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to, kèm gió lớn, gây khó khăn cho việc đi lại, người dân hạn chế ra đường. Ảnh: Quốc Thanh.
Khu vực cầu Cửa Hội (nối địa bàn 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) gió giật mạnh. Ảnh: Quốc Thanh.
Sáng 25/8, cầu Cửa Hội được lập rào chắn, đặt biển báo chuẩn bị cấm người và phương tiện lưu thông. Theo một cán bộ Ban quản lý cầu Cửa Hội, cấm cầu để đảm bảo an toàn cho người dân bởi cầu có độ cao lớn, gió giật mạnh. Ảnh: Quốc Thanh.
Trước thời điểm bão số 5 đổ bộ, mưa to kèm gió lớn, mọi người hạn chế ra ngoài, nhiều tuyến đường vắng tanh. Ảnh: Quốc Thanh.
Khu vực biển Cửa Lò hàng quán đóng cửa tránh bão. Ảnh: Quốc Thanh.
Vùng biển Cửa Lò, vị trí được dự báo tâm bão sẽ đi qua mưa trắng trời, gió to, sóng biển dữ dội. Ảnh: Quốc Thanh.
Sóng biển Cửa Lò trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Quốc Thanh.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h. Từ 12–36 giờ tới,, trên đất liền: Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: gió mạnh cấp 8–11, giật 12–14. Nam Thanh Hóa – Hà Tĩnh: gió cấp 12–14, giật 15–16. Ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình: gió cấp 6–8, giật 9–10. Ảnh: Quốc Thanh.
