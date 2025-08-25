Vùng biển Nghệ An bắt đầu mưa lớn, gió to, biển động

Vào khoảng 7h sáng nay, ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết, thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to, kèm gió lớn, gây khó khăn cho việc đi lại, người dân hạn chế ra đường. Ảnh: Quốc Thanh.