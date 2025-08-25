Dụng Quang Nho nghỉ thi đấu dài hạn

Dụng Quang Nho nghỉ thi đấu 1 tháng vì chấn thương.

Thi đấu trên sân nhà, CLB Ninh Bình chủ động chơi tấn công trước đội cựu vô địch Cúp quốc gia Đông Á Thanh Hóa ở vòng 2 V-League 2025/26.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, CLB Ninh Bình vượt lên dẫn trước ở phút 30 do công của ngoại binh Dos Anjos sau đường kiến tạo của Mạch Ngọc Hà.

Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Dos Anjos chuyền bóng cho Gustavo Henrique dùng tốc độ vượt qua hậu vệ Đông Á Thanh Hóa, trước khi bấm bóng kỹ thuật qua người thủ môn đối phương nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Sang hiệp hai, CLB Ninh Bình vẫn tiếp tục tấn công và họ có thêm hai bàn thắng nữa do công của Gustavo Henrique ở phút thứ 64 và Dos Anjos ở phút thứ 71 qua đó có được chiến thắng 4-0.

Mặc dù vậy, chiến thắng ấn tượng của CLB Ninh Bình cũng phải trả giá đắt với chấn thương của trung vệ Dụng Quang Nho. Cụ thể ở những phút cuối hiệp 1, Quang Nho đã dính chấn thương phải rời sân bằng cáng trong ánh mắt lo lắng của Ban huấn luyện và các đồng đội.

Chia sẻ với PV Báo Dân Việt sau trận đấu, Dụng Quang Nho cho biết: "Hiện tại tôi đang khá đau vì dính chấn thương phần cơ đùi sau. Nhiều khả năng tôi sẽ phải nghỉ ngơi tầm 1 tháng mới có thể quay trở lại thi đấu cùng đội".

Dụng Quang Nho mới gia nhập CLB Ninh Bình hồi tháng 7 vừa qua, nhưng đã nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng cố đô Hoa Lư. Việc cựu tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai này chấn thương và phải nghỉ thi đấu mang tới lo lắng cho Ban huấn luyện đội chủ sân Ninh Bình.

Ở vòng tới, CLB Ninh Bình sẽ làm khách của SHB Đà Nẵng. Lúc này, đội bóng cố đô Hoa Lư đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai lượt đấu với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, đội bóng sông Hàn đang tạm xếp ở vị trí thứ 11 với chỉ vẻn vẹn 1 điểm sau hai lượt trận.

Sau khi vòng 3 V-League khép lại, giải vô địch quốc gia Việt Nam sẽ tạm nghỉ để U23 Việt Nam tập trung và chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á diễn ra ở Phú Thọ.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp 3 đối thủ khá vừa tầm là U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh để tìm vé đến vòng chung kết vào năm sau.

Tác giả: Đại Đại

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn