Phố biển ở Nghệ An trước giờ bão số 5 đổ bộ

Khu vực Quảng trường Bình Minh vắng lặng.

Theo bản tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày và đêm 25/8, toàn tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5, gây mưa lớn và gió giật mạnh, đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực ven biển.

Do ảnh hưởng của bão, thời tiết trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ có những diễn biến phức tạp và nguy hiểm trong ngày và đêm 25/8.

Khu vực đồng bằng ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề của bão. Trời nhiều mây, có mưa bão. Gió được dự báo mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10. Đặc biệt, các vùng gần tâm bão đi qua sẽ có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Cửa Lò vào sáng 25/8, nơi được dự báo có sức gió mạnh nhất, trời nhiều mây, có mưa bão. Gió sẽ mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11. Khi tâm bão đi qua, sức gió có thể đạt cấp 12-14, giật cấp 16.

Những đợt sóng cao, cuồn cuộn vỗ vào bờ.

Tất cả các nhà hàng đều đã đóng cửa để bảo đảm an toàn.

Tuyến đường Bình Minh vắng phương tiện lưu thông.

Các khách sạn, nhà nghỉ cũng đóng kín cửa để ứng phó bão.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng chuẩn bị cho việc cấm người, phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền) cho đến khi bảo đảm điều kiện an toàn qua cầu theo quy định.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn