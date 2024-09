Bắt giữ “nữ quái” từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/9, Đào Thị Bẩy bắt xe khách từ Hà Nội lên thị trấn Sìn Hồ (Lai Châu) với mục đích mua dược liệu và thuốc chữa xương khớp. Khi tới khu vực chợ thị trấn Sìn Hồ, Bẩy ghé vào một quầy bán hàng tạp hoá của chị Lường Thị Y để mua hàng.

Đối tượng Đào Thị Bẩy từng có 3 tiền án và chịu tổng án phạt 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản

Ban đầu Bẩy mua một gói hàng có giá trị 6.000 đồng và thanh toán bằng tiền mặt. Quá trình mua hàng, Bẩy để ý thấy chị Y để nhiều tiền mặt mệnh giá nhỏ trong túi vải màu trắng ở trên kệ của quầy hàng và nảy sinh ý định trộm cắp số tiền trên.

Để thực hiện hành vi, Bẩy đặt vấn đề với chị Y để mua các loại thực phẩm như mộc nhĩ, nấm hương và khoai tây để phục vụ cho đám cưới. Do Bẩy đặt mua hàng với số lượng lớn nên chị Y phải đi gom hàng từ các quầy khác để đáp ứng yêu cầu.

Lợi dụng lúc chị Y vắng mặt, Đào Thị Bẩy nhanh chóng lấy trộm túi vải đựng tiền và rời khỏi quầy. Khi quay trở lại, chị Y phát hiện bị trộm mất túi tiền có hơn 10 triệu đồng, 1 điện thoại di động, cùng một số giấy tờ cá nhân nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Sìn Hồ đã triển khai lực lượng nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Sau hơn 3 giờ tích cực truy xét theo dấu vết, Công an huyện Sìn Hồ đã phối hợp với lực lượng Công an phường Đông Phong, thành phố Lai Châu bắt quả tang đối tượng tại bến xe khách Lai Châu.

Tại cơ quan công an Đào Thị Bẩy khai nhận, sau khi lấy trộm được tiền và điện thoại, đối tượng nhanh chóng di chuyển về thành phố Lai Châu và đang chuẩn bị lên xe khách trốn về Hà Nội thị bị bắt. Đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị Tòa án các tỉnh: Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang xử phạt tổng cộng 36 tháng tù giam.

Hiện đối tượng Đào Thị Bẩy đang bị tạm giữ tại Công an huyện Sìn Hồ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khắc Kiên

Nguồn tin: vov.vn