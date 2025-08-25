Nghệ An cấm đường tạm thời từ 11 giờ ngày 25/8/2025 để phòng, chống bão số 5

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (từ 11 giờ đến dự kiến 22 giờ ngày 25/8/2025), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe.

Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời: Bắt đầu từ 11 giờ 00 phút ngày 25/8/2025 (đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau).

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, UBND các xã, phường thông báo, tuyên truyền nội dung cấm đường tạm thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết và thực hiện.

