"Trùm" ma túy bị bắt sau 4 năm phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhân dạng

Ngày 24-8, Công an phường Long Bình -TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Lê Thanh Quân (35 tuổi, ngụ TP HCM).

Đối tượng này bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lê Thanh Quân thời điểm bị bắt giữ.

Theo điều tra, ngày 17-1-2021, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Lê Nguyễn Thúy Vy (quê tỉnh Tiền Giang cũ) và Huỳnh Quốc Đạt (ngụ TPHCM) vận chuyển 77 kg ma túy tại bến phà Hồng Ngự - Tân Châu (huyện Hồng Ngự cũ).

Cả 2 khai Quân là kẻ cầm đầu. Song khi biết tin Quân đã bỏ trốn.

Ngày 27-6-2022, Lê Nguyễn Thúy Vy bị tuyên mức án tử hình; Huỳnh Quốc Đạt mức án chung thân, cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trong khi đó, Quân bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã ngày 22-7-2021, cũng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", bỏ trốn ngày 17-1-2021.

Suốt thời gian lẩn trốn, Quân phẫu thuật thẩm mỹ, đổi nghề nghiệp, cắt đứt liên lạc với người thân,...

Đến giữa năm 2025, công an phát hiện một người đàn ông với một số đặc điểm giống Quân, tại khu vực phường Long Bình, TP HCM, song gương mặt hoàn toàn khác.

Lê Thanh Quân trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi mời về trụ sở làm việc, người này cho biết tên Tô Minh Quân, quốc tịch Campuchia.

Dù vậy, công an xác định Quân là người đang trốn truy nã, phẫu thuật thẩm mỹ để qua mắt lực lượng chức năng. Khi các chứng cứ không thể chối cãi, Quân thừa nhận mình chính là người bị truy nã.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động