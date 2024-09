6 đối tượng nam, nữ nhiều lần trộm cáp điện trên cao tốc

Trước đó, tháng 8/2024, trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn huyện An Lão, TP. Hải Phòng xảy ra 4 vụ trộm cắp dây cáp điện đèn chiếu sáng.

Cùng với đó, trên tuyến cao tốc này, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 4 vụ, đoạn thuộc tỉnh Hải Dương xảy ra 6 vụ tương tự, gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nhận được trình báo của Công ty TNHH Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (VIDIFI), Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đã xác lập chuyên án, vào cuộc điều tra.

Các đối tượng đã gây nhiều vụ trộm cáp điện trên cao tốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/8/2024, Ban chuyên án đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Bùi Quang Nghiêm (SN 1990) và Phạm Đức Hà (SN 1996) cùng trú tại xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; Đào Xuân Mạnh (SN 1992) và Phạm Thị Xoan (SN 1978) cùng trú tại xã Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng; Vũ Khắc Hiệp (SN 1978), trú phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng; Phạm Văn Hậu (SN 1980), trú xã Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng.

Theo Công an TP. Hải Phòng, các đối tượng thường thực hiện hành vi trộm cắp vào ban đêm, đi phương tiện xe mô tô để tại các tuyến đường gom cạnh cao tốc nơi có hệ thống cây chắn gió um tùm, không có camera an ninh, mang mặc trang phục bịt kín... Sau khi trộm cắp tài sản, các đối tượng di chuyển qua các tuyến đường hẻo lánh, xa khu dân cư, không có hệ thống camera an ninh để chuyển đi tiêu thụ.

Lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng và lãnh đạo huyện An Lão chúc mừng lực lượng phá án.

Nhằm động viên kịp thời lực lượng phá án, ngày 23/9, Công an TP. Hải Phòng tổ chức khen thưởng Công an huyện An Lão về những thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn, trong đó có chuyên án trên.

Tác giả: Vũ Ba

Nguồn tin: congly.vn