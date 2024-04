Trường dân tộc nội trú phát động phong trào 90 ngày cùng trò về đích

Ban giám hiệu Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua 90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh NT.

90 ngày về đích

Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An, sáng ngày 1/4/2024, trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An và Công đoàn nhà trường đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Lễ phát động nhằm động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường thực hiện tốt việc ôn thi, luyện thi, phấn đấu đạt mục tiêu lọt vào top 10 trường THPT có kết quả thi cao nhất toàn tỉnh Nghệ An.

Đây là chặng nước rút, quyết tâm trong vòng “90 ngày” để về đích một cách xuất sắc nhất của học sinh khối 12, góp phần định hướng phân luồng và lựa chọn nghề nghiệp, đồng thời nâng cao vị thứ xếp hạng của nhà trường.

Chia sẻ tại lễ phát động, cô giáo Lương Thị Ngọc Hoàn - Chủ tịch Công đoàn trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An cho biết: “Hiện Công đoàn và bộ phận chuyên môn đã thực hiện kế hoạch phối hợp với những giải pháp cụ thể gắn với cam kết giao ước thi đua rõ ràng. Theo đó, các tổ chuyên môn sắp xếp lịch ôn thi, phân công hỗ trợ học sinh tự học, xây dựng kho học liệu mở, chuẩn bị tốt các đợt thi thử và phân tích phổ điểm.

Công đoàn, Đoàn trường, các bộ phận quản sinh, Y tế, Nhà ăn đều cùng vào cuộc để quản lí nền nếp, chăm sóc sức khoẻ, tư vấn tâm lý,… tất cả nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp học sinh toàn tâm, toàn ý cho việc ôn thi và hướng tới kì thi với kết quả cao nhất”.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ tập trung phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng tập thể đoàn kết, tương trợ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc, đặc biệt là việc ôn thi tốt nghiệp của mỗi đoàn viên.

Công đoàn cũng chú trọng và kịp thời làm tốt việc biểu dương, khích lệ và khen thưởng đối với các cá nhân đoàn viên công đoàn có nhiều đóng góp tích cực, nổi bật và xuất sắc trong đợt thi đua.

Kêu gọi sự đồng lòng của toàn trường

Năm 2024, trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An có hơn 237 học sinh khối 12 tham gia kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Trong đó, tổ hợp khoa học tự nhiên có 109 học sinh; khoa học xã hội có 128 học sinh.

Thể hiện sự quyết tâm lớn trước phong trào thi đua do nhà trường phát động, em Mạc Lương Hà Anh, đại diện học sinh khối 12 chia sẻ: “Chúng em cảm nhận được sự hỗ trợ sát sao, đầy trách nhiệm và yêu thương của các thầy cô giáo, các thầy cô quản sinh, các “mẹ” nhà ăn và sự khích lệ, động viên của tất cả các bạn học sinh toàn trường.

Đây là chặng nước rút quyết định 12 năm học phổ thông và 3 năm học cấp ba, chúng em hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, chăm chỉ học tập, giúp đỡ lẫn nhau, cùng đạt kết quả cao nhất tại kì thi tốt nghiệp THPT 2024, xứng đáng với truyền thống vượt khó, “khổ học” của học sinh DTTS Nghệ An”.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu. Ảnh NT.

Chia sẻ về hoạt động hỗ trợ học trò, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng nhà trường đã kêu gọi tập thể cán bộ giáo viên và học sinh quyết tâm cao để đạt kết quả cao nhất trong kì thi tốt nghiệp THPT, góp phần tô điểm bảng vàng thành tích 40 năm trường THPT DTNT tỉnh và góp phần làm rạng danh truyền thống thi cử đỗ đạt của vùng đất học xứ Nghệ, tạo tiền đề quan trọng để thay đổi quê hương, bản làng.

“Đặc biệt, chúng tôi đặt trọng trách ôn thi gắn liền với mỗi thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm khối 12; gắn với từng giáo viên phụ trách môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Các thầy cô cần bám lớp, sát sao nắm bắt tình hình học sinh, hỗ trợ, tư vấn tâm lý, giúp đỡ học sinh ôn thi trên lớp và tự học một cách hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của từng cá nhân học sinh”, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa nói.

Không chỉ vậy, Đoàn thanh niên, Ban quản sinh, bộ phận Y tế học đường, Nhà ăn, bảo vệ,… cần đặc biệt quan tâm đến việc ôn thi của khối 12. Quản lý nền nếp chặt chẽ, thúc đẩy tinh thần vượt khó vươn lên của thanh niên dân tộc thiểu, quan tâm chăm sóc sức khoẻ và bữa ăn của học sinh, những công việc hết sức cần thiết, giúp các em toàn tâm toàn ý cho việc học tập và thi cử của mình.

Các tổ, nhóm chuyên môn cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch, thời gian, lịch biểu hoạt động của bộ phận chuyên môn. Với từng môn thuộc tổ, nhóm phụ trách, cần đặt quyết tâm cao nhất; nỗ lực xây dựng nguồn học liệu; tìm tòi các cách làm hay, sáng tạo để việc ôn thi được thuận lợi và đạt kết quả cao nhất.

“Với các kế hoạch cụ thể, giải pháp rõ ràng và sự đồng sức, đồng lòng của toàn trường, cùng với các trường THPT trong toàn tỉnh, hi vọng rằng Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An sẽ gặt hái được nhiều thành quả xuất sắc, xứng đáng với bề dày truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục Nghệ An so với cả nước tại kì thi tốt nghiệp THPT 2024”, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa cho biết thêm.

Tác giả: Đức Duy

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn