Ngày tết đa sắc màu văn hóa của học sinh trường dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An

Học sinh tham gia trò chơi dân gian nhảy sạp truyền thống tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Ngày tết đa sắc màu văn hóa dân tộc

Mỗi dịp tết đến, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An lại tổ chức Hội chợ Xuân "Hương sắc vùng cao" cho học sinh. Như tên gọi, hội chợ xuân rực rỡ sắc màu và sản vật đặc trưng của các dân tộc vùng cao xứ Nghệ, được học sinh chuẩn bị và giới thiệu tại gian hàng của lớp mình.

Hội chợ Xuân "Hương sắc vùng cao" náo nức, đầy sắc màu tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Em Ngọc Ánh (lớp 10A5), mới rời núi xuống thành phố Vinh nhập học gần nửa năm nhưng đã gắn bó và thân thuộc với ngôi nhà chung dân tộc nội trú. Phụ trách gian hàng ở hội chợ, Ngọc Ánh giới thiệu về các loại bánh đặc trưng của người dân tộc Thổ trong dịp tết truyền thống như bánh sừng trâu, bánh đầu chó… Bên cạnh đó, gian hàng còn có những sản vật khác như rau cải, bí, măng khô…

Các bạn học sinh giới thiệu sản vật đặc trưng vùng cao Nghệ An cho thầy cô giáo và các bạn. Ảnh: Hồ Lài

Còn em Lô Thị Thắm – người dân tộc Thái đến từ huyện Con Cuông nhanh nhẹn chế biến món “xụm Lào” tại chỗ đến phục vụ khách hàng là học sinh và các thầy cô giáo tham gia hội chợ. Để chuẩn bị cho món ăn này cần có nhiều gia vị gồm đu đủ, cà chua, tỏi ớt, chanh và nước chấm riêng trộn vào.

Học sinh đánh cồng chiêng trong ngày hội xuân tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Trong chương trình đón Xuân, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian của các dân tộc cũng đã được tổ chức như nhảy sạp, đánh cồng chiêng, đốt lửa trại, ném còn…

Các bạn học sinh tự tay làm món "xụm Lào" tại Hội chợ Hương sắc vùng cao. Ảnh: Hồ Lài

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An cũng đã dành 1 ngày tổ chức chương trình gói bánh, nấu bánh chưng, bánh truyền thống các dân tộc chào mừng năm mới 2024. Chương trình được diễn ra ngay giữa sân ký túc xá của học sinh nội trú, mỗi lớp sẽ chuẩn bị gạo, nếp, lá dong, thịt, đỗ xanh… và các nguyên liệu khác để làm bánh.

Ngày hội gói bánh chưng, bánh truyền thống các dân tộc tổ chức tại sân ký túc xá Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Các em học sinh lớp 10A1 phân công nhau mỗi người 1 nhiệm vụ: lau rửa lá dong, gói, buộc bánh. Không lâu sau, những chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh sừng trâu lần lượt hoàn thành. Nhiều em háo hức gói bánh mini để mang về.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tại Nghệ An quy tụ học sinh ở nhiều thành phần dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ... Ảnh: Hồ Lài

Em Lang Thị Minh Trang cùng các bạn nữ khác còn cẩn thận ngồi đan giỏ đựng bánh trưng bày. “Nhà trường tổ chức ngày hội đón xuân với nhiều hoạt động như gói bánh chưng, bánh truyền thống, trang trí hoa đào… Em thấy rất vui khi được góp sức mình trong ngày hội của lớp và của trường”, Minh Trang chia sẻ.

Lưu học sinh Lào lần đầu tiên vui tết truyền thống Việt Nam

Tại Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 tỉnh Nghệ An, lần đầu tiên ngày hội đón xuân có sự tham gia của các em lưu học sinh Lào đang ở nội trú, học Tiếng Việt trong trường.

Nhóm học sinh đan giỏ tre để đựng bánh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Em Souklthida đến tỉnh Savanakhet (Lào) chỉ sau thời gian học tập ngắn đã nói tiếng Việt khá lưu loát. “Tiếng Việt rất khó nhưng em được các thầy cô giáo dạy bảo tận tình nên giờ em đã giao tiếp và nói được nhiều. Lần đầu tiên tham gia gói các loại bánh truyền thống của Việt Nam, em thấy rất thú vị, biết được nhiều phong tục khác với tết của Lào. Sắp tới về nhà, em sẽ mang theo bánh chưng, bánh tét làm quà cho gia đình.

Đại úy Nguyễn Đình Thế - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 654 hướng dẫn các bạn lưu học sinh Lào gói bánh chưng, bánh tét truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Hồ Lài

Tham gia vào ngày hội tại Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An còn có các cán bộ chiến sỹ đến từ Lữ đoàn vận tải 654, Cục Hậu cần Quân khu IV - đơn vị kết nghĩa với nhà trường.

Đại úy Nguyễn Đình Thế - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 654 cho biết: "Đơn vị có rất nhiều hoạt động phối hợp với nhà trường trong giáo dục truyền thống, kỹ năng cho học sinh trong nhiều năm qua, trong đó tham gia vui tết đã thành thường niên. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên tôi được hướng dẫn các lưu học sinh Lào gói và nấu bánh chưng. Mặc dù mới tiếp xúc và mới biết đến phong tục tết cổ truyền của Việt Nam nhưng tôi thấy các em rất thích thú và tiếp thu nhanh, khéo léo làm theo hướng dẫn".

Niềm vui của các bạn lưu học sinh Lào lần đầu trải nghiệm tết cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Hồ Lài.

Cô Lương Thị Nga - Giáo viên chủ nhiệm lớp lưu học sinh Lào cho biết: Ngoài chương trình vui tết cổ truyền với học sinh Việt Nam, nhà trường còn có một buổi tất niên để chia tay các lưu học sinh Lào trước khi các em về nước.

Cô trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An "đem tết về nhà". Ảnh: Hồ Lài

Về phía Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã có văn bản gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo 6 tỉnh có học sinh Lào đang học tập tại Nghệ An. Theo kế hoạch, đại diện các tỉnh sẽ đến Nghệ An để đón các em trở về. Ngoài ra, một số học sinh bố mẹ các em sẽ trực tiếp sang đón để tham quan, du lịch và cảm nhận không khí tết cổ truyền của Việt Nam.

