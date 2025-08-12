Nghệ An: Bảo đảm học sinh vùng lũ được đến trường đúng ngày khai giảng

Sau trận lũ lịch sử, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) gần như bị phá hỏng hoàn toàn

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Văn bản số 8056/UBND-NN ngày 8/8/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Bí thư và Chủ tịch UBND các xã bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ vừa qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân; bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét, không có chỗ ở; bảo đảm tất cả học sinh phải được đến trường đúng dịp khai giảng; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời.

Giải quyết chỗ ở cho các hộ dân mất nhà

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện chế độ kịp thời cho người đã mất do thiên tai, kịp thời hỗ trợ người bị nạn theo quy định. Rà soát, kịp thời tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ đã mất hết nhà cửa, các gia đình chính sách.

Cùng với đó, tập trung khắc phục nhanh nhất các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, nhất là công trình giao thông (phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của nhân dân), điện, viễn thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, y tế để bảo đảm đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Sách vở của học sinh bị vùi lấp sau lũ

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành tập trung huy động lực lượng, nguồn lực để thực hiện vệ sinh trường lớp, khắc phục các cơ sở giáo dục bị hư hại; bổ sung trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa; hoàn thành trong tháng 8/2025 để bảo đảm tất cả học sinh được đến trường và cơ sở giáo dục đào tạo phải khang trang, sạch đẹp khi vào năm học mới.

Yêu cầu lãnh đạo các địa phương giải quyết ngay chỗ ở tạm cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp; bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà, mất đất, buộc phải di dời khẩn cấp (hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2025).

Việc xây dựng lại nhà phải đảm bảo an toàn, phù hợp với phong tục, tập quán của người dân; tiếp tục hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại, vệ sinh môi trường. Đồng thời, tiếp tục rà soát các khu dân cư để kịp thời tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các ngôi nhà yếu, không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ theo đề nghị của địa phương.

Xã Mỹ Lý là một trong những địa phương bị lũ tàn phá nặng nề

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa công trình thủy lợi, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ; kịp thời hỗ trợ địa phương vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, hóa chất khử khuẩn nước sinh hoạt, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh để khôi phục sản xuất nông nghiệp; hoàn thành trong tháng 8/2025.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, nhất là tại các cơ sở giáo dục ở các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vừa qua; chủ động xử lý đề xuất hỗ trợ của các địa phương theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; hoàn thành trong tháng 8/2025 để bảo đảm học sinh trở lại học bình thường ngay khi vào năm học mới.

Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông huyết mạch, các tuyến đường liên xã.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng thiên tai

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Y tế để hướng dẫn, hỗ trợ địa phương về hóa chất, thuốc men, thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ...

Rà soát, quy hoạch, sắp xếp bố trí lại các khu dân cư

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, quy hoạch, sắp xếp bố trí lại các khu dân cư, chủ động di dời Nhân dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để bảo đảm an toàn cho người dân, ưu tiên bố trí di dời dân về các khu dân cư tập trung để thuận tiện trong công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai, thuận lợi trong đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ Nhân dân.

Kiểm tra, đánh giá các công trình hạ tầng thiết yếu, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục để có kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 để thực hiện.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần hạn chế ảnh hưởng, ứng phó hiệu quả với thiên tai, tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân; quan tâm hơn nữa đến công tác trồng, phục hồi và bảo vệ rừng để tăng độ che phủ của rừng, nâng cao chất lượng và phát huy giá trị đa dụng của rừng về kinh tế, phòng hộ (khả năng giữ nước, bảo vệ đất, phòng chống sạt lở, lũ ống, lũ quét của rừng,...) và bảo vệ môi trường.

Đoàn công tác ngược dòng Nậm Nơn vào bản khảo sát vị trí xây dựng trường mới

Trước đó ngày 5/8, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An để thống nhất khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát động cao điểm xây dựng nhà cho các hộ dân và trường học chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 3 gây ra.

Đoàn công tác của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con nhân dân xã Mỹ Lý. Đoàn cũng đã chia sẻ những khó khăn, vất vả với các thầy cô giáo và các em học sinh tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 và khảo sát vị trí dự kiến xây dựng lại trường.

Chủ trương của Bộ Công an là hỗ trợ, làm mới 500 căn nhà đổ, sập, trôi hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp; hỗ trợ sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng nặng cho tỉnh Nghệ An. Trong đó, xã Mỹ Lý đã có 86 gia đình có nguyện vọng được làm nhà lắp ghép của Bộ.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn