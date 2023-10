Quy hoạch, đầu tư thế nào để nâng 'chất' trường dân tộc nội trú?

Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch lại các trường PTDTNT phù hợp với điều kiện của vùng dân tộc thiểu số, nhu cầu tạo nguồn cán bộ, nhân lực. Đối với 8 trường PTDTNT hiện có, cần chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, phù hợp với đối tượng. Cùng đó, ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các hạng mục được phê duyệt chưa hoàn thành. Trong đó, Trường PTDTNT THPT tỉnh Nghệ An, một trong 5 trường THPT trọng điểm chất lượng cao của tỉnh, được quan tâm, đầu tư để trở thành đầu tàu, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống các trường nội trú. - Ông Thái Văn Thành (Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An)