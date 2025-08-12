Kẻ tham gia hiếp dâm tập thể 2 cô gái ở Bình Chánh bị kết án 27 năm sau 22 năm lẩn trốn

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm - Ảnh: X.D.

Theo cáo trạng, tối 9-11-2003, Nguyễn Hoàng Hậu, Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Hùng và Huỳnh Thành Lợi gặp nhau ở một quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Chánh (cũ).

Trong khi uống nước, Hùng gợi ý cả nhóm rủ nhân viên quán đi chơi và để cả nhóm cùng nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó cả nhóm rủ Nguyễn Thị Thúy M. (sinh năm 1984), Nguyễn Ngọc L. (thời điểm vụ án xảy ra 15 tuổi) cùng đi uống nước thì những người này đồng ý.

Tiếp đó, Lê Thành Trung rủ thêm Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Công Lực, Phan Thanh Nhã và Nguyễn Trung Hiếu cùng thực hiện hành vi hiếp dâm các cô gái, cả nhóm đồng ý.

Nhóm người trên chở M. và L. đến một cây cầu trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ).

Tại đây, Tâm và đồng phạm khống chế dọa giết và vứt xác xuống sông nên L. và M. không dám chống cự. Cả nhóm thay nhau thực hiện hành vi giao cấu với M. và L. rồi để họ đi về nhà.

Ngày 20-11-2003, M. và L. đến công an tố cáo Nguyễn Thanh Tâm và đồng phạm có hành vi hiếp dâm.

Năm 2006, Nguyễn Hoàng Hậu, Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh Thành Lợi, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Công Lực, Phan Thanh Nhã và Nguyễn Trung Hiếu bị TAND TP.HCM xét xử về tội hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em.

Riêng Tâm bỏ trốn, bị truy nã và sau 22 năm mới bị xử lý.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn