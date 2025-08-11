Giáo viên mầm non tập huấn chuyên môn sẵn sàng tâm thế đón năm học mới

Giáo viên Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội) tập huấn chuyên môn trong hè 2025.

Vai trò then chốt

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và phát triển mạnh mẽ của công nghệ, yêu cầu đặt ra cho giáo dục mầm non không chỉ là đảm bảo chăm sóc, giáo dục trẻ an toàn, hiệu quả, mà còn phải phát triển toàn diện cả về năng lực, phẩm chất và kỹ năng sống cho trẻ. Để đạt mục tiêu này, chất lượng đội ngũ giáo viên đóng vai trò then chốt.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu An - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội) nhấn mạnh, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, đặc biệt về xây dựng kế hoạch giáo dục năm học và ứng dụng công nghệ sáng tạo trong dạy học trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, hướng tới sự phát triển đồng đều trong toàn hệ thống.

Nhà trường xác định kế hoạch giáo dục năm học là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong năm học. Một kế hoạch khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và năng lực trẻ sẽ giúp giáo viên tổ chức hoạt động hiệu quả, đảm bảo phát triển toàn diện cho trẻ. Trong tháng 7, tổ chuyên môn của nhà trường đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên.

Nội dung tập huấn bao gồm: Hướng dẫn giáo viên cách phân tích điều kiện thực tiễn để xây dựng kế hoạch năm học phù hợp; thiết kế nội dung giáo dục tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; kỹ năng viết mục tiêu rõ ràng, cụ thể, khả thi theo độ tuổi; phương pháp kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trong quá trình thực hiện.

Tại Trường Mầm non Vũ Ninh (Vũ Quý, Hưng Yên), nhà giáo Lại Công Hoan - Hiệu trưởng trao đổi, trong những năm qua cũng như hè 2025, nhà trường thực hiện các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi chất lượng giáo dục phải không ngừng nâng cao. Việc bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên không chỉ giúp giáo viên đáp ứng được những yêu cầu mới, mà còn góp phần nâng “chất” cho giáo dục mầm non. Các lớp tập huấn giúp giáo viên ôn lại, đào sâu các kiến thức cốt lõi về tâm lý trẻ mầm non, dinh dưỡng, an toàn, sức khỏe, cách tổ chức các hoạt động giáo dục theo từng lĩnh vực phát triển.

Tập huấn hè khuyến khích giáo viên chủ động tìm tòi, học hỏi, không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng bản thân. Đây là cơ hội để giáo viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hay, và cả những vướng mắc trong quá trình công tác để cùng nhau tiến bộ. Các buổi tập huấn còn lồng ghép cả nội dung về đạo đức nhà giáo, giúp giáo viên củng cố lòng yêu nghề, mến trẻ và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Từ thực tế địa phương, nhà giáo Nguyễn Thị Điều - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Phương (Tiên La, Hưng Yên) khẳng định, hè là giai đoạn thích hợp nhất để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhằm củng cố trình độ chuyên môn và khả năng đứng lớp. Đội ngũ có chuyên môn vững vàng sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vị thế của nghề giáo viên mầm non trong xã hội.

“Giáo viên được bồi dưỡng cách xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của trẻ, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ khám phá và học hỏi. Việc đầu tư vào bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên là yếu tố then chốt để đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non được duy trì và phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và phụ huynh”, nhà giáo Nguyễn Thị Điều nói.

Cô, trò Trường Mầm non Thái Phương (Tiên La, Hưng Yên). Ảnh: NTCC.

Tận dụng lợi thế công nghệ

Công nghệ đang thay đổi cách giáo dục tiếp cận trẻ nhỏ. Việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số như phần mềm kể chuyện, video tương tác, bảng thông minh, ứng dụng thiết kế bài giảng số (Canva, PowerPoint sáng tạo, Genially…) không chỉ giúp bài giảng sinh động, mà còn hỗ trợ trẻ phát triển tư duy, ngôn ngữ và khả năng tương tác tốt hơn.

Dù vậy, bà Nguyễn Thị Thu An - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm cho rằng, một bộ phận giáo viên còn e dè hoặc thiếu kỹ năng trong sử dụng công nghệ vào giảng dạy. Nhiều người chỉ sử dụng công nghệ một cách cơ học, thiếu sáng tạo và không tối ưu hóa công cụ để nâng cao hiệu quả dạy học.

“Vì vậy, nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng nội dung về nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giảng dạy; thiết kế bài giảng điện tử mang tính tương tác, hấp dẫn; lồng ghép công nghệ vào hoạt động học thông qua trò chơi, kể chuyện, âm nhạc, hình ảnh trực quan; khai thác và sử dụng kho học liệu số của Bộ GD&ĐT hoặc nguồn mở an toàn cho trẻ”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm Nguyễn Thị Thu An chia sẻ.

Nội dung tập huấn tập trung vào cập nhật những phương pháp mới, chủ trương mang tính thời sự phù hợp với từng năm học. Đặc biệt việc ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến của nước ngoài, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng các phần mềm hỗ trợ cho giáo viên trong soạn giảng bài dạy.

Chung quan điểm này, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vũ Ninh Lại Công Hoan cho biết, qua các buổi tập huấn có thể nhận thấy đội ngũ giáo viên ham học hỏi, tích cực tham gia học tập nâng cao kỹ năng bản thân; thậm chí chủ động đưa ra thắc mắc để cùng trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong giảng dạy.

Công tác tại Trường Mầm non Ea T’ling (Cư Jút, Đắk Nông), cô giáo H’Phen Êya chia sẻ, khi được tập huấn sớm giúp giáo viên nắm bắt kịp thời những thay đổi trong chương trình giáo dục, khi vào năm học sẽ có phương pháp dạy sát với thực tế. Ngoài ra, giáo viên được học hỏi từ đồng nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn bản thân để chuẩn bị tốt cho năm học mới.

“Sau khi được tập huấn chuyên đề ‘Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ mầm non’, giáo viên sẽ lồng ghép vào hoạt động góc, lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội; đồng thời lên kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng chủ đề và tình hình thực tế ở nhà trường, địa phương nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện hơn”, cô H’Phen Êya trao đổi thêm.

Tác giả: Đình Tuệ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn