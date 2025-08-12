Liệu pháp Oxy cao áp – Hỗ trợ phục hồi toàn diện trong điều trị bệnh cấp và mạn tính

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc (P.Vinh Hưng - Nghệ An), liệu pháp này đã được ứng dụng kết hợp cùng các phương pháp y học cổ truyền, mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.

Buồng Oxy cao áp hiện đại tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc



Oxy cao áp là phương pháp đưa bệnh nhân vào buồng áp suất cao để thở Oxy tinh khiết. Dưới tác động của áp lực lớn, lượng Oxy hòa tan trong máu tăng cao, giúp nuôi dưỡng mô tổn thương, thúc đẩy tuần hoàn, kháng viêm, giảm phù nề và tăng tốc quá trình hồi phục của cơ thể.

Tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc, liệu pháp này đang được áp dụng cho nhiều bệnh lý cấp tính như ngộ độc khí CO, nhiễm trùng mô mềm, vết thương lâu lành, tổn thương do bỏng hoặc chấn thương, hậu phẫu... Đồng thời, Oxy cao áp còn mang lại hiệu quả tích cực trong các trường hợp mạn tính như mất ngủ kéo dài, suy nhược cơ thể, thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu dai dẳng và các bệnh lý cơ – xương – khớp mãn tính.

Khách hàng trải nghiệm Oxy cao áp tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc



Điểm đặc biệt tại Bệnh viện Nguyên Phúc là việc kết hợp Oxy cao áp với các liệu pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt… Tác động đa chiều này không chỉ giúp bệnh nhân giảm nhanh triệu chứng, mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng giấc ngủ, tăng cường thể trạng, tinh thần và khả năng tự phục hồi.

Kết hợp các phương pháp YHCT để mang lại hiệu quả cao trong điều trị



Sự phối hợp giữa công nghệ hiện đại như liệu pháp oxy cao áp và nền tảng y học cổ truyền, cùng các hoạt động vận động trị liệu như dưỡng sinh, cho thấy bước tiến rõ nét trong tư duy điều trị – lấy người bệnh làm trung tâm, cá thể hóa chăm sóc và hướng đến hiệu quả bền vững.

Vận động trị liệu dưỡng sinh – hoạt động phục hồi sức khỏe tại BV YHCT Nguyên Phúc.

Liệu pháp Oxy cao áp không chỉ là một phương tiện hỗ trợ điều trị, mà còn đang dần trở thành một phần trong chiến lược phục hồi chức năng toàn diện – đặc biệt với những người bệnh cần phục hồi sau chấn thương, phẫu thuật hoặc đang sống chung với bệnh lý kéo dài. Đây là minh chứng rõ nét cho xu hướng y học tích hợp – hiện đại và truyền thống song hành vì sức khỏe cộng đồng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ này, từ ngày 10/4 đến hết ngày 31/12/2025, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% chi phí khi đăng ký từ 10 buổi trở lên cho một liệu trình. Đây là nỗ lực của đơn vị nhằm hỗ trợ người bệnh điều trị lâu dài với chi phí hợp lý hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng tăng cao

Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc Địa chỉ: Đường 72m- Phường Vinh Hưng, Nghệ An ( P.Hưng Đông- TP Vinh cũ) Số Hotline: 0913.005.477 Website: https://benhvienyhctnguyenphuc.vn/ https: //www.facebook.com/benhvienyhctnguyenphuc

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

