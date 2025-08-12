Sáng 12-8, Đảng bộ phường Xuân Hòa, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng phường Xuân Hòa kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; có chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa tình; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh".

Tham dự đại hội có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM: Võ Văn Cương, Phạm Chánh Trực, Nguyễn Văn Đua; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ; nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư…

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự đại hội phường Xuân Hòa sáng 12-8

Về phía lãnh đạo TP HCM có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Võ Văn Dũng.

Đảng bộ phường Xuân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Võ Thị Sáu và một phần khu phố 3, phường 4, quận 3 cũ. Đảng bộ phường Xuân Hòa có 86 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 3.855 đảng viên.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân cho biết nhiệm kỳ qua là 5 năm biến động và thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn. Trong đó, có những việc chưa từng có tiền lệ, khó khăn chưa từng có, đặc biệt là sự ảnh hưởng nghiêm trọng, khốc liệt của đại dịch COVID-19.

"Phường vượt qua mọi khó khăn, từng bước khôi phục, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội để tiếp tục gặt hái những kết quả khá toàn diện" - bà Nguyễn Thanh Xuân nhìn nhận.

Theo đó, diện mạo đô thị phường phát triển mảng xanh, kinh tế phát triển đúng định hướng dịch vụ - thương mại, đời sống văn hóa tinh thần đa dạng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, công tác vận động nhân dân được chú trọng, nhất là việc triển khai mô hình "vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm".

Bước vào chặng đường mới sau sắp xếp, Đảng bộ phường Xuân Hòa đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh, chính quyền phường sát dân, kiến tạo, phục vụ nhân dân tốt hơn, kinh tế phát triển bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; phát triển phường Xuân Hòa trở thành phường kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, có chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa tình.

Bốn công trình trọng điểm phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đảng bộ phường Xuân Hòa đề ra hệ thống 24 chỉ tiêu chủ yếu. Cùng với đó là thực hiện 4 công trình trọng điểm: xây dựng mới Trường THCS Hai Bà Trưng; xây dựng Trường THCS Lê Quý Đôn; xây dựng, cải tạo Trường THCS Lê Lợi; xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn. Bên cạnh đó, thực hiện 2 chương trình hành động: Chương trình hành động về công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng "Chi bộ 4 tốt" và "Đảng bộ cơ sở 4 tốt"; Chương trình hành động thực hiện Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. 4 Đề án: Đề án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển loại hình kinh tế tư nhân; Đề án phát triển du lịch gắn với di tích lịch sử và công trình kiến trúc nghệ thuật tại địa phương; Đề án xây dựng tổ chức bộ máy phường tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Đề án xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng trên nền tảng số.

Tác giả: Phan Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động