'Vòi' 14 tỉ mua biệt thự bị tuyên 11 năm tù, cựu vụ phó Nguyễn Lộc An kháng cáo xin giảm nhẹ

Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An (ngoài cùng bên phải) cùng các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Sáng 12-8, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Phiên tòa phúc thẩm được mở sau hơn 2 tháng ông Lộc An bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 11 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 14 tỉ đồng từ hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để mua biệt thự.

Cựu chủ tịch Công ty Long Hưng xin hoãn tòa vì lý do sức khỏe

Ngoài ông Nguyễn Lộc An, hai người khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Long Hưng) và Trần Trác Việt Đức (giám đốc Công ty Bách Khoa Việt).

Sáng nay ông An và ông Đức được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (được tại ngoại) có đơn xin hoãn phiên tòa.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Theo hội đồng xét xử công bố, ông Quỳnh xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Luật sư Hoàng Minh Hiển (bào chữa cho ông Quỳnh) cũng có đơn xin hoãn phiên tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm được mở hồi cuối tháng 5, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh bị hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm tù về tội đưa hối lộ.

Ông Trác Việt Đức bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử công bố hoãn phiên tòa và sẽ mở lại phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 3 người trên vào giữa tháng 8.

Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An dùng tiền hối lộ mua biệt thự

Theo bản án sơ thẩm, vụ phó Nguyễn Lộc An phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt, với vai trò là trưởng đoàn kiểm tra, biết rõ 2 doanh nghiệp không đủ điều kiện nhưng vì động cơ vụ lợi đã gợi ý để nhận hối lộ 14,2 tỉ đồng.

Hành vi của cựu vụ phó bị đánh giá là "gây ảnh hưởng xấu" trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu - lĩnh vực quan trọng về an ninh năng lượng, phát triển kinh tế.

Tại Công ty Bách Khoa Việt, ông An được bà Trần Thị Loan Phương (chủ tịch công ty) nhờ giúp doanh nghiệp được làm đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Ông An đồng ý và nói "cứ làm đi, sẽ giúp".

Tại cuộc gặp này, ông An "tâm sự" với nữ chủ tịch doanh nghiệp rằng đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền, và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà.

Ngay trong tháng sau, ông An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỉ đồng để mua nhà, dặn chuyển vào tài khoản vợ ông tại Ngân hàng Vietcombank.

Sau khi chuyển tiền cho ông An, đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên - giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và ông Trần Ngọc Thành - nhân viên pháp chế, làm thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Tuy nhiên do chưa đủ điều kiện nên ông An hướng dẫn hợp thức các điều kiện cấp phép. Được ông An giúp đỡ, năm 2016 Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép.

Doanh nghiệp này sau đó có vi phạm trong việc trích lập, chi sử dụng, hạch toán quỹ bình ổn giá xăng dầu. Kết quả điều tra xác định Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỉ đồng vào ngân sách, nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỉ đồng và còn "nợ" hơn 105 tỉ đồng.

Ngoài gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền đổi nhà to hơn, vụ phó Nguyễn Lộc An còn gợi ý ông Nguyễn Tuấn Quỳnh hỗ trợ tiền để đổi biệt thự. Năm 2014, ông Quỳnh đã liên hệ, nhờ ông An hướng dẫn thủ tục để có giấy phép nhập khẩu, kinh doanh dầu FO.

Ông An đồng ý giúp đỡ, dặn nộp hồ sơ sau khi Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh xăng dầu. Sau khi được giúp đỡ, ông Quỳnh đến gặp ông An để cảm ơn.

Giống như lần gặp với chủ doanh nghiệp trước, trong cuộc gặp này ông An kể rằng đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, quận Tây Hồ. Ông An đề nghị ông Quỳnh hỗ trợ 10 tỉ đồng để đổi nhà.

Ông Quỳnh sau đó chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của vợ ông An. Ông Quỳnh kể với vợ việc chuyển 10 tỉ đồng cho vụ phó và bị vợ phản đối. Chủ doanh nghiệp này sau đó đã trao đổi lại, nói chỉ "hỗ trợ" ông An 5 tỉ đồng, 5 tỉ còn lại là cho vay. Do đó ông An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỉ đồng.

Ông Lộc An bị cáo buộc đã nhận hối lộ tổng 14,2 tỉ đồng. Trong đó ông nhận của bà Phương 9,2 tỉ đồng và của ông Quỳnh 5 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, vợ chồng vụ phó Nguyễn Lộc An đã dùng 14 tỉ đồng nhận từ chủ hai doanh nghiệp để mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Số tiền 200 triệu đồng ông An khai đã sử dụng chi tiêu ăn uống sinh hoạt cá nhân hết.

Trước vụ án này, ông An từng bị tòa phúc thẩm vụ án Xuyên Việt Oil tuyên phạt 4 năm tù do nhận 400 triệu đồng, đồng hồ Patek Philippe từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn