Thanh niên chất đầy c.ầ.n s.a trong ôtô và phòng trọ

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, mật phục ôtô 7 chỗ biển Nghệ An chạy qua khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 do nghi chở hàng cấm, tối 10/8.

Tài xế Phạm Ngọc Duy, trú Hà Nội, phát hiện tổ công tác, định tăng ga bỏ chạy nhưng bị các trinh sát siết vòng vây, buộc dừng lại.

Nghi can Duy (áo trắng) bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Thanh Giang

Khám xét ôtô, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bao cần sa khô, tổng trọng lượng 115 kg. "Hàng" được chia nhỏ, đóng gói vào các túi nylon màu xanh. Kiểm tra nhà trọ của Duy ở đường Vũ Quang, phường Thành Sen, lực lượng chức năng phát hiện thêm 125 kg cần sa khô đựng trong 5 bì tải màu đen.

Duy khai vận chuyển thuê số hàng cấm trên cho một người đàn ông chưa rõ danh tính ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1, thuộc huyện Hương Sơn cũ, đưa vào nội địa giao cho đối tác để lấy tiền công.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net