Sét đánh gây cháy rừng ở Nghệ An, huy động hơn 400 người chữa cháy

Từ chiều tối 11/8 đến sáng nay (12/8), tại khu rừng thông kết hợp keo tràm và thảm thực vật thuộc xóm 11, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An xảy ra đám cháy do sét đánh.

Lực lượng tại chỗ xã Thiên Nhẫn đã kịp thời triển khai huy động cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an, Kiểm Lâm và nhân dân đã khống chế được đám cháy, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, kịp thời báo cáo tình hình theo phân cấp.

Đến 05 giờ 45 phút sáng nay, ngọn lửa lại tiếp tục bùng phát. Thời điểm phát hiện đám cháy cũng là lúc gió thổi mạnh kết hợp thời tiết hanh khô, rừng thông thảm thực bì dày làm cho đám cháy bùng phát, lan rộng ra các cánh rừng lân cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, BTĐU, Chính ủy; đồng chí Thượng tá Võ Văn Long - PCHT Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy điều động 40 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và nhân dân. Tổng số nhân lực tham gia chữa cháy lên tới 415 người.

Tại khu vực xảy ra đám cháy, địa hình rất hiểm trở, cây cối rậm rạp, thảm thực bì dày, địa hình dốc đứng, thời tiết nắng nóng gay gắt cùng với gió to gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận đám cháy.

Được biết, khu vực cháy rừng sản xuất thông kết hợp với keo tràm và thảm thực vật thuộc hộ dân quản lý. Với tinh thần trách nhiệm cao, không quản hiểm nguy, các lực lượng bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương phát đường băng cản lửa, khoanh vùng, dập lửa, khống chế không cho đám cháy lan sang khu vực khác.

Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy tạm thời được khống chế và dự kiến tình hình nguy cơ cao vẫn tiếp tục bùng cháy. Thiệt hại ước tính gần 3ha rừng thông, tràm tại xóm 11, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Lang

Nguồn tin: vtv.vn