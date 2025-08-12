Giải cứu cụ già ngồi xe lăn và 2 trẻ nhỏ trong vụ cháy căn nhà 2 tầng

Khoảng 10h45 ngày 12/8, khói và lửa bùng phát tại khu vực tầng trệt căn nhà 2 tầng. Ở tầng trên có một cụ già ngồi xe lăn và 2 trẻ nhỏ bị mắc kẹt.

Đám cháy bùng phát tại căn nhà 2 tầng trên phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền.

Người dân cùng một số sinh viên ở trọ tiếp cận hiện trường nhưng cửa khóa kín không thể vào sâu bên trong chữa lửa nên báo với Công an phường đồng thời phá khóa cửa để tiếp cận đưa 3 người xuống đất an toàn.

Cảnh sát huy động 6 xe chữa cháy xuống hiện trường chữa lửa.

Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ KV3, KV 10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng và 45 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Cảnh sát chữa cháy kiểm tra hiện trường.

Công an phường phong tỏa hiện trường phục vụ công tác chữa cháy. Nhiều người hiếu kỳ dừng phương tiện xem chữa cháy khiến giao lộ Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ bị ùn ứ.

Người nhà cho hay, nguyên nhân dẫn đến cháy do chập điện.

Cảnh sát chữa cháy đã sử dụng các trụ tiếp nước trên tuyến đường này để bơm nước dập lửa. Chỉ sau thời gian ngắn ngọn lửa được khống chế. Đám cháy phủ diện tích 16/107m2 tầng trệt, nhiều tài sản bị cháy và hư hỏng.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn