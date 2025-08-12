Người đàn ông "có vấn đề thần kinh" xả súng tại Mỹ khiến 3 người chết

Cảnh sát bao vây hiện trường. Ảnh ABC News.

Vụ tấn công xảy ra ngày 11/8 tại thành phố Austin, thủ phủ bang Texas, theo Cảnh sát trưởng Lisa Davis. Nghi phạm được cho là khoảng 30 tuổi và “có tiền sử về bệnh thần kinh”.

“Đây thực sự là một ngày buồn đối với Austin. Một ngày buồn cho tất cả chúng ta”, Cảnh sát trưởng Davis gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi xả súng, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe nhưng đã gặp tai nạn không lâu sau đó. Hắn tiếp tục trộm một chiếc xe khác trước khi bị bắt.

Các nhân viên ứng phó khẩn cấp tìm thấy 3 nạn nhân, 2 người thiệt mạng tại hiện trường, người còn lại không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện.

Vụ tấn công xảy ra ngay trước khi các trường tại Mỹ bắt đầu năm học mới, dịp mua sắm bận rộn cho học sinh, sinh viên.

Trong một bài đăng trên X, Thị trưởng Austin Kirk Watson lên án vụ tấn công là “hành động hèn nhát”, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng.

Vụ việc tại cửa hàng Target này xảy ra chỉ hai tuần sau vụ tấn công công bằng dao tại siêu thị Walmart ở Traverse, Michigan, hôm 26/7. Kẻ này đã bị buộc tội “khủng bố” và nhiều tội danh giết người.

Cuối tháng 7, một người đàn ông 27 tuổi đã bắn chết 5 người ở Manhattan, New York, đánh dấu vụ xả súng đẫm máu nhất tại đây trong hơn 20 năm.

Bạo lực súng đạn từ lâu đã là một trong những vấn đề nhức nhối tại Mỹ. Theo số liệu của Gun Violence Archives, từ đầu năm 2025, hơn 9.100 người chết có liên quan đến súng đạn và 269 vụ xả súng hàng loạt được ghi nhận tại Mỹ.

Tác giả: Tiến Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân