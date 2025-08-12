Tái khởi động dự án khai thác vàng ở Nghệ An

Ảnh minh hoạ. Nguồn: mining-technology.com

CTCP Đô Linh vừa hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư khai thác vàng gốc tại khu Tà Sỏi, xã Qùy Châu, tỉnh Nghệ An.

Động thái này của Đô Linh diễn ra sau nhiều năm dự án chưa đưa vào triển khai. Trước đó, vào tháng 5/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (nay là Sở Tài chính) cấp giấy chứng nhận đầu tư cho CTCP Đô Linh (xã Qùy Châu, tỉnh Nghệ An) để thực hiện dự án Đầu tư khai thác vàng gốc tại khu Tà Sỏi, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Tháng 7/2025, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên.

Theo đó, dự án nhằm khai thác quặng và atimon tại khu Tà Sỏi nhằm đem lại nguồn thu nguồn thu cho doanh nghiệp, đóng góp ngân sách cho địa phương, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Dự án có quy mô công suất 56.820 tấn quặng, chứa 327,3 kg vàng được phép đưa vào thiết kế khai thác, với trữ lượng khai thác 55.073 tấn quặng, 314,66 kg vàng. Công suất khai thác 2.350 tấn quặng năm.

Dự án được thực hiện trên quy mô diện tích 40ha tại xã Qùy Châu, bắt đầu hoạt động và khai thác vào quý I/2026 với thời gian 27,5 năm.

Trước đó, vào năm 2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã cấp giấy phép thăm dò, phê duyệt ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường, giấy phép khai thác khoáng sản năm 2018.

Tuy nhiên, dự án sau đó chưa triển khai nên chủ đầu tư phải lập lại ĐTM của dự án (do không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt ĐTM).

CTCP Đô Linh cam kết trong ĐTM sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định.

Đồng thời, tuân thủ các quy định về khai thác và bảo vệ môi trường theo Luật khoáng sản, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác…

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đô Linh được thành lập vào năm 2005 có trụ sở tại xã Qùy Châu, tỉnh Nghê An. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khai khoáng, mua bán trang sức…

Tại thời điểm tháng tháng 12/2022 doanh nghiệp này có vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trong đó ông Cao Khắc Tần, Chủ tịch HĐQT nắm 96,667% (8,7 tỷ đồng), hai cổ đông còn lại gồm Nguyễn Thị Bình (1,667%), Cao Tuấn Anh (1,667%).

