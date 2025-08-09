Thầy cô, gia đình chào đón chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế

Đại diện Sở GD&ĐT Gia Lai cùng thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chào đón em Lê Kiến Thành. Ảnh: Dung Nguyễn.

Chiều 8/8, tại sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai), ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cùng thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chào đón em Lê Kiến Thành, học sinh lớp 12 Tin trở về sau khi giành Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế tại Bolivia.

Trở về quê hương với tấm Huy chương Vàng danh giá, Kiến Thành xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của Sở GD&ĐT Gia Lai, gia đình, thầy cô và bạn bè. Em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã luôn đồng hành, động viên em trong suốt hành trình ôn luyện và thi đấu.

Lê Kiến Thành mang tấm Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế về Việt Nam. Ảnh: Dung Nguyễn.

Lê Kiến Thành chia sẻ, trước khi sang Bolivia tham dự kỳ thi, em chuẩn bị kỹ về kiến thức lẫn sức khỏe. Thành bước vào cuộc thi với tinh thần thoải mái, không áp lực, chỉ đặt kỳ vọng ở mức Huy chương Bạc.

“Khi biết mình giành được Huy chương Vàng, em rất xúc động. Đó là phần thưởng xứng đáng cho hành trình học tập miệt mài suốt 12 năm”, Thành nói và cho biết, khó khăn lớn nhất là chênh lệch múi giờ và thời tiết khắc nghiệt tại Bolivia. Thành phố nơi diễn ra kỳ thi rất lạnh nên những ngày đầu em không thể ngủ được, cơ thể khá mệt mỏi. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và giữ tâm lý vững vàng, em kịp thời thích nghi trước giờ thi.

“Cuộc thi quy tụ nhiều bạn giỏi, đặc biệt là thí sinh đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản... những đội tuyển rất mạnh. Trong lúc làm bài, tiếng gõ bàn phím liên tục, em có chút căng thẳng nhưng đã cố gắng giữ tâm lý ổn định để tập trung làm bài”, Thành nói.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn