Robot "mang thai hộ" đầu tiên trên thế giới gây tranh cãi tại Trung Quốc

Thông tin về robot mang thai hộ được nhiều hãng truyền thông Trung Quốc đăng tải. Không giống như thụ tinh trong ống nghiệm hay mang thai hộ truyền thống, robot mang thai này mô phỏng môi trường tử cung được đặt trong một cơ thể robot hình người, nhằm mục đích tái tạo quá trình mang thai của con người từ khi thụ thai đến khi sinh. Thiết bị này kết hợp một khoang ấp với một mô-đun bụng robot.

Trung Quốc đang phát triển robot mang thai hộ, được thiết kế theo hình dạng người, trang bị tử cung nhân tạo, có khả năng mang thai trong vòng 10 tháng và sinh con. Ảnh: ChosunBiz/ChatGPT5

Trong một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc (của trang Xiaoxiang Morning Post), ông Trương Kỳ Phong (Zhang Qifeng), nhà sáng lập kiêm CEO của công ty Kaiwa Technology, người đưa ra ý tưởng phát triển robot mang thai cho biết, loại robot này nhằm đáp ứng nhu cầu của những người trẻ muốn có con nhưng không muốn mang thai. “Nguyên mẫu người máy dự kiến sẽ được ra mắt trong vòng một năm, với mức giá không quá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 13.900 USD)”.

Chủ đề này ngay lập tức đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội Weibo ngày 11/8 và nhanh chóng thu hút hơn 100 triệu lượt xem.

Những người ủng hộ cho rằng, robot mang đến sự lựa chọn mới cho những người vô sinh và phụ nữ đang tìm kiếm các phương pháp thay thế cho việc mang thai.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người chỉ trích, cho rằng công nghệ này đặt ra những câu hỏi về mặt pháp lý và đạo đức liên quan đến thiên chức làm mẹ và bản sắc cá nhân. Một người dùng bình luận: “Vấn đề không phải là chúng ta không muốn có con, mà là chi phí nuôi dạy chúng”.

Có người lại cho rằng điều này là phi thực tế và rủi ro cao, thậm chí có thể tái diễn vụ án “chỉnh sửa gen trẻ sơ sinh” gây chấn động dư luận.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng sự phát triển của thai nhi phụ thuộc vào các cơ chế phức tạp như tiết hormone từ mẹ và tương tác của hệ thống miễn dịch, đồng thời lưu ý công nghệ hiện tại không thể tái tạo các quá trình quan trọng của sự phát triển thần kinh và gắn kết cảm xúc.

Được biết, ông Trương Kỳ Phong tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore vào năm 2014. Công ty Kaiwa Technology do ông sáng lập được thành lập vào năm 2015 tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã từng phát triển các loại robot dịch vụ ăn uống và tiếp tân.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: vov.vn