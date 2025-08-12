Ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong năm học mới - năm đầu thực hiện chính quyền 2 cấp

Sáng ngày 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2024 - 2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. Hội nghị tổ chức ở 130 điểm cầu phường, xã tại địa Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, trong năm học 2024-2025, chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định dẫn đầu cả nước.

Trong đó, học sinh Nghệ An đã giành được 7 huy chương khu vực và quốc tế, trong đó 4 huy chương Vàng (Toán học quốc tế, Hóa học quốc tế, Vật Lý quốc tế và Vật lý Châu Á 2025) và 2 huy chương Bạc (Tiếng Nga quốc tế 2024, Vật Lý Châu Á và Châu Âu 2025).

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Huy

Đoàn học sinh của tỉnh Nghệ An (Trường Phổ thông Trung học chuyên Phan Bội Châu) đã đạt 96 giải, trong đó, có 9 giải Nhất, 29 giải Nhì, 37 giải Ba và 21 giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2025; học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh đã đạt 27 giải, trong đó có 3 giải Nhì, 8 giải Ba và 16 giải Khuyến khích.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đầu tiên đánh giá năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở mời các chuyên gia tập huấn cho hơn 1000 cán bộ giáo viên cấp trung học cơ sở và 420 cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm cấp trung học cơ sở xây dựng ma trận đề; triển khai tổ chức ôn tập, thi thử tại các trường, cụm trường.

Đặc biệt, tiếp tục tổ chức phong trào thi đua 90 ngày đêm học tập.

Kết quả học sinh Nghệ An đã vượt bậc dẫn đầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước với điểm trung bình chung các môn thi đạt 52,92.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: QH

Phát huy vai trò "Thầy cô là động lực" của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; gương mẫu thực hiện "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Có 4 nhà giáo Nghệ An được bình chọn và vinh danh "Nhà giáo tiêu biểu" toàn quốc năm 2024; 1 giáo viên trung học cơ sở là thầy giáo Hà Cảnh Dinh được vinh danh trong Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2024; nhiều cán bộ, nhà giáo được tuyên dương, khen thưởng và trao tặng các danh hiệu cao quý khác.

Có 292 giáo viên Nghệ An được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm 2025; 481 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp trung học cơ sở năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học cũ và triển khai năm học mới của ngành giáo dục Nghệ An. Ảnh: QH

Trong năm học mới 2025-2026, ngành giáo dục Nghệ An chỉ đạo các nhà trường, tiếp thu ứng dụng tối đa thành tựu công nghệ mới, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo thúc đẩy tính minh bạch, hiệu năng, hiệu quả, tích hợp trong quản lý.

Tăng cường vai trò chủ thể, trách nhiệm quản trị nhà trường, thực hiện đúng quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm; về liên kết, phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tham gia tích cực, hiệu quả các dự án xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, trung tâm điều hành thông minh IOC; ứng dụng các thành tựu của công nghiệp 4.0, sớm triển khai chuyển đổi số trong trường học.

Phương pháp giáo dục cần cải tiến thay đổi mới giáo dục, cần ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo Al vào trường học. Sở sẽ tổ chức tập huấn cho tất cả các giáo viên.

Ông Thái Văn Thành nhấn mạnh thêm, môi trường giáo dục cần phải an toàn, lành mạnh, thân thiện, không khói thuốc... Giáo dục kỹ năng sống, chấp hành các kỹ cương trong và ngoài nhà trường.

Để có thành công cần có sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, tạo đồng thuận cho cả cộng đồng, xã hội cùng học tập.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Nói về xã hội học tập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho rằng, cần tạo ra môi trường học tập ở ngoài xã hội, như xây dựng các thư viện mở, không đóng khung trong phòng học như trước. Thư viện cộng đồng xây dựng hàng trăm mét vuông, tập hợp sách cho các cháu tự do học, đọc.

Để thực hiện việc này thành công cần sự vào cuộc Hội khuyến học trong việc thúc đẩy nhà nhà đua nhau học tập, dòng họ học tập, cả xã hội học tập, khi đó chúng ta thực hiện bình dân học vụ số sẽ có hiệu quả. Cùng với đó, mỗi cơ sở giáo dục trong xã đều phải có 5 cán bộ, giáo viên tin học.

Ông Thái Văn Thành chỉ đạo, hệ thống trường lớp phải đồng bộ, quy hoạch rõ ràng từng lớp ở mỗi trường; Chú trọng các trung tâm giáo dục kỹ năng sống; Riêng trường tư thục thì quyết định chính sách học phí, giảng dạy là người chủ sở hữu; Việc thành lập trường bán trú thuộc thẩm quyền của Của Chủ tịch xã, phường...

Khi chất lượng giáo dục đồng đều ở các trường thì cần phải chăm lo bồi dưỡng giáo viên tốt. Giáo dục Nghệ An phải bằng tất cả tình cảm và yêu thương. Khi trường nào cũng có giáo viên chất lượng thì không phải lựa chọn trường.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Phát biểu tại buổi hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An chia sẻ, Hội được giao làm tốt công tác tham mưu đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài từ cơ sở đến cấp tỉnh.

"Trong quá trình sắp xếp chính quyền 2 cấp, trong đó có giải thể hội khuyến học cấp huyện và lập mới Hội khuyến học cấp xã. Đây là bước tiếp nối, đồng hành trong công tác khuyến học. Đẩy mạnh mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng" - ông Hiền nhấn mạnh.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: QH

Kết luận Hội nghị, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định, ngành giáo dục đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2020–2025, khẳng định vị thế tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đột phá phát triển, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bước vào năm học mới, năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành giáo dục cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong, hướng tới mục tiêu: "Hiện đại hóa – Đột phá phát triển – Đổi mới sáng tạo – Kết nối bền vững – Sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới".

"Tỉnh và các ngành luôn kỳ vọng vào giáo dục. Thiên tai bão lũ hoành hành quanh năm nhưng chất lượng giáo dục luôn là tốp đầu trong cả nước. Mong muốn, kiến nghị của ngành sẽ biến thành các đề án, chương trình để tỉnh tổ chức triển khai sớm. Kỳ vọng năm học 2025 - 2026 sẽ có kết quả xuất sắc" - ông Bùi Đình Long định hướng cho năm học mới.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: QH

Toàn tỉnh Nghệ An có 1.506 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (trong đó có 84 trường ngoài công lập, tăng 6 trường so với năm 2020); có 19 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 1 trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp; 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và và 412 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã. Có 6 trường đại học (Đại học Vinh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Nghệ An, Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học Vạn Xuân); có 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (có 21 đơn vị công lập 14 đơn vị ngoài công lập cơ sở có tham gia đào tạo nghề nghiệp), gồm: 09 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp, 01 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 13 cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề nghiệp.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn