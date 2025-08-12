Năm học mới tựu trường sớm nhất trước khai giảng một tuần, thi tốt nghiệp THPT vào 11 và 12-6-2026

Học sinh có thể tựu trường sớm nhất là 1 tuần trước lễ khai giảng - Ảnh: NAM TRẦN

Lịch tựu trường của năm học mới 2025-2026 do các địa phương quyết định dựa trên khung thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ấn định.

Riêng các lớp 1, 9, 12 có thể tựu trường sớm nhất là trước 2 tuần so với lễ khai giảng vì cần thêm thời gian cho học sinh lớp 1 làm quen với nề nếp môi trường học tập và các lớp cuối cấp có thêm thời gian củng cố kiến thức. Học sinh các lớp còn lại tựu trường sớm nhất là trước lễ khai giảng 1 tuần.

Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5-9. Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 18-1-2026 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31-5.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026. Các địa phương hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31-7-2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày là 11 và 12-6-2026. So với lịch tổ chức thi năm nay, lịch mới được ấn định sớm hơn.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc này được tính toán phù hợp để các địa phương tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo khung kế hoạch, thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Quyết định cũng yêu cầu các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm, để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

