Thái Lan dựng nhà lắp ghép cho người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột với Campuchia

Chính phủ Thái Lan ngày 11/8 cho biết, khảo sát ban đầu tại huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani cho thấy hơn 80 ngôi nhà bị hư hại do xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia. Để hỗ trợ người dân sơ tán trở về nhà và sớm ổn định cuộc sống, chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh xây dựng và phân phối nhà lắp ghép.

Thái Lan phân phối nhà lắp ghép đến người dân tại huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani - Nguồn Cục Quan hệ Công chúng

Theo đó, 11 ngôi nhà đã được hoàn thiện và 04 ngôi nhà đã được bàn giao cho các hộ gia đình tại khu vực. Mỗi ngôi nhà này có thể cung cấp nơi sinh hoạt cho hai đến năm người. Bên cạnh đó, các phạm nhân từ nhà tù Ubon Ratchathani cũng được huy động để hỗ trợ sửa chữa những ngôi nhà bị hư hại, đóng góp thiết thực cho cộng đồng tại khu vực.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai ngày 11/8 đã chỉ đạo Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ phối hợp đẩy nhanh tiến trình khảo sát thiệt hại, tái thiết nhà ở và giải quyết các lo ngại của người dân bị ảnh hưởng do xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia. Chính phủ Thái Lan cũng đã phê duyệt khoản ngân sách 117 triệu Baht (tương đương khoảng 3,5 triệu USD) để đảm bảo an ninh và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Người Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Huangsub hôm qua khẳng định, từ sau cuộc họp Ủy ban biên giới chung Thái Lan - Campuchia (GBC) ngày 7/8, tình hình tại khu vực biên giới hai nước đang từng bước được cải thiện và nhiều khu vực đã an toàn. Các cơ quan chức năng liên quan đang phối hợp để hỗ trợ những người dân sơ tán trở về nhà.

