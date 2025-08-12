Án chung thân cho nữ giám đốc lừa 477 tỷ đồng của gần 500 khách hàng

Ngày 12/8, sau hơn nửa tháng xét xử sơ thẩm và nghị án vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Phượng (SN 1981, Giám đốc công ty Siêu Thành) mức án chung thân và bị cáo Trần Thị Thùy Trang (SN 1974, lao động tự do) mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc hai bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại.

Bị cáo Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang

Theo cáo trạng, Công ty Siêu Thành được thành lập năm 2008. Đến năm 2016, ông Trịnh Minh Thanh (61 tuổi) mua lại Công ty Siêu Thành.

Bị cáo Phượng (em dâu ông Thanh) là người được ông Thanh chỉ định làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành. Thanh không đứng tên giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Siêu Thành nhưng là người điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty.

Dự án chung cư Nam An có tên thương mại là Kingsway Tower, được xây dựng trên phần diện tích đất 7.082,4m2, tọa lạc tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ) được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 173958 ngày 02/3/2017 cho Công ty Siêu Thành.

Năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp phép, xin giấy phép xây dựng dự án, Công ty Siêu Thành bắt đầu thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An.

Quá trình thực hiện dự án, Công ty Siêu Thành ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng An Bình, tài sản thế chấp là thửa đất xây dựng chung cư Nam An và thỏa thuận: tiền thu từ khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An phải chuyển vào tài khoản của Công ty Siêu Thành mở tại ngân hàng An Bình.

Tháng 5/2018, Công ty Siêu Thành chính thức mở bán căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án nêu trên. Có rất nhiều khách hàng chọn mua căn hộ tại chung cư này.

Thanh chỉ đạo Phượng ký hợp đồng với các khách hàng và yêu cầu Phượng làm con dấu, chữ ký (khắc sẵn) để Thanh sử dụng đóng trên một số tài liệu. Tháng 6/2020, Thanh giao con dấu, chữ ký của Phượng cho Trần Thị Thùy Trang (lao động tự do) quản lý.

Để chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản thanh toán, Công ty Siêu Thành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh toán thực hiện xây dựng dự án và có sự chấp thuận của ngân hàng An Bình. Tuy nhiên, nhiều khách hàng được yêu cầu chuyển khoản vào các tài khoản khác của Công ty Siêu Thành.

Tháng 9/2019, dự án trên hoàn thiện phần thô tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh toán 70% giá trị hợp đồng, thì Sở Xây dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng chung cư Nam An sai nội dung giấy phép xây dựng.

Ngày 26/8/2020, xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép của Công ty Siêu Thành, Sở Xây dựng cấp phụ lục giấy phép cho công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Công ty Siêu Thành không tiếp tục thực hiện dự án. Tháng 3/2020, công ty có thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình vì gặp khó khăn tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Từ thời điểm đó, Công ty Siêu Thành dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng nên người dân cầu cứu cơ quan chức năng. Ngày 25/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Siêu Thành.

Cáo trạng xác định, Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã có hành vi gian dối thông qua việc sử dụng pháp nhân Công ty Siêu Thành ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng và sử dụng tiền nhận chuyển nhượng vào mục đích cá nhân.

Trịnh Minh Thanh đã thành lập dự án, xây dựng Chung cư Nam An. Sau khi được cấp phép, Thanh chỉ xây dựng phần thô, không tiếp tục xây dựng theo cam kết nhưng vẫn ký kết hợp đồng bán căn hộ cho khách hàng. Quá trình thực hiện, Thanh chỉ đạo Võ Thị Phượng ký hoặc đóng dấu chữ ký (khắc sẵn) vào hợp đồng bán căn hộ, trong đó có một số căn hộ bán trùng cho nhiều cá nhân.

Một phần số tiền thu được của khách hàng, Thanh dùng trả nợ và cho các mục đích khác. Hành vi của Trịnh Minh Thanh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Trịnh Minh Thanh đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Võ Thị Phượng với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành, người chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Công ty Siêu Thành; quản lý các giao dịch thu chi đối với tài khoản Công ty Siêu Thành; ký mẫu chữ ký để làm dấu đưa cho Thanh sử dụng đóng trên các hợp đồng, phiếu thu...; đại diện Công ty Siêu Thành trực tiếp ký Hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, giúp sức chiếm đoạt hơn 210 tỷ đồng.

Trong đó, tổng thu của khách hàng hơn 477 tỷ đồng trừ đi hơn 266 tỷ đồng khách hàng thanh toán vào tài khoản chuyên thu. Hành vi của Võ Thị Phượng đã giúp sức tích cực cho Trịnh Minh Thanh chiếm đoạt tiền của khách hàng, Phượng hưởng lợi 100 triệu đồng.

Đối với Trần Thị Thùy Trang, mặc dù Trang không phải là đại diện pháp luật và không được uỷ quyền hợp pháp của Công ty Siêu Thành, nhưng Trang đã sử dụng Hợp đồng ủy quyền không còn hiệu lực ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng để nhận hơn 41,8 tỷ đồng.

Tác giả: Bích Hà

Nguồn tin: congan.com.vn