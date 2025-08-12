Xuân Son "bắn tín hiệu" khi không được đá giai đoạn 1 V-League 2025/2026

Xuân Son là “Vua phá lưới” của V-League 2023/2024, mùa giải mà anh lập kỷ lục và giúp CLB Nam Định vô địch. Tuy nhiên, ở mùa giải 2024/2025, tiền đạo sinh năm 1997 dính chấn thương nặng khi thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Chấn thương khiến Xuân Son nghỉ thi đấu hết mùa giải 2024/2025. Hiện tại, cựu cầu thủ Đà Nẵng đang trong quá trình bình phục chấn thương. Do đó, Xuân Son không được đăng ký đá giai đoạn 1 V-League 2025/2026.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV.VN về trường hợp của Xuân Son, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Xuân Son dưỡng thương ở Brazil để hồi phục thể trạng. Cầu thủ này chưa chắc thi đấu ở lượt đi trong mùa giải này. Tôi hy vọng có thể đón Xuân Son ở giai đoạn lượt về”.

Xuân Son đang trong quá trình hồi phục chấn thương (Ảnh: FBCN).

Việc Xuân Son chưa thể trở lại ở giai đoạn 1 V-League 2025/2026 là sự hụt hẫng với các cổ động viên bóng đá Việt Nam nói chung và Nam Định nói riêng. Đội bóng này cũng mất đi một trung phong cắm chất lượng dù họ đã đưa về Thiên Trường tiền đạo Kyle Farren Hudlin.

Sau khi không được đăng ký đá V-League 2025/2026 và chứng kiến CLB Nam Định thua CLB CAHN trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024/2025, Xuân Son đã có dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Trên trang facebook cá nhân chính thức của mình, Xuân Son viết rằng: “Ai cũng có thể là nhà vô địch, nhưng ít người là người chiến thắng”.

Sau dòng trạng thái này, Xuân Son được cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ vào động viên, chúc mau sớm bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn.

Tác giả: Hoàng Yến

Nguồn tin: vov.vn