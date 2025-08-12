Năm học mới lại lo thiếu giáo viên

Thiếu hàng nghìn giáo viên

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), hết năm học 2024-2025, cả nước có gần 1,28 triệu giáo viên từ mầm non đến THPT, tăng 21.978 người so với năm học trước. Tuy nhiên, gần kề năm học 2025-2026, tình trạng thiếu giáo viên vẫn phổ biến ở nhiều địa phương.

Theo Sở GDĐT Nghệ An, trong những năm qua, dù địa phương đã nỗ lực đầu tư cho giáo dục, tỉnh hiện vẫn còn thiếu gần 5.000 giáo viên cho năm học 2025-2026 và các năm tiếp theo.

Việc thiếu hụt giáo viên ở địa phương này chủ yếu do yêu cầu tổ chức dạy học hai buổi/ngày ở bậc Tiểu học và THCS, cùng với đó số lớp tăng ở bậc THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp dẫn đến áp lực lớn về biên chế giáo viên.

Trước thực trạng thiếu giáo viên cho năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Sở GDĐT tỉnh này đề nghị bổ sung kịp thời giáo viên để đảm bảo bố trí giảng dạy.

Sau hợp nhất, năm học 2025-2026, TPHCM có hơn 2,5 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông (tăng hơn 39.600 học sinh so với năm học trước). Toàn thành phố có hơn 3.500 trường học từ mầm non tới THPT và gần 3.400 nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; số giáo viên các cấp lên tới hơn 110.000 người. Qua rà soát nhu cầu của các trường học trên địa bàn, năm học 2025-2026, thành phố cần tuyển thêm gần 5.000 giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông.

Thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk, toàn ngành hiện thiếu 695 biên chế. Mặc dù số lượng thiếu hụt đã được rà soát, thống kê từ các đơn vị trực thuộc, nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa giao bổ sung biên chế cho ngành Giáo dục. Điều này khiến công tác tuyển dụng, hợp đồng giáo viên và sắp xếp nhân sự cho năm học mới gặp nhiều khó khăn khi chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày khai giảng.

Giao quyền tuyển dụng giáo viên cho sở GDĐT

Theo các sở GDĐT các địa phương, thiếu giáo viên là vấn đề mà các phường, xã gặp phải nhiều nhất hiện nay. Nguyên nhân cơ bản là những khó khăn, vướng mắc trong khâu tổ chức tuyển dụng.

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, ngành Giáo dục thành phố đang gặp khó khăn do chưa có sự phân cấp rõ ràng trong tuyển dụng. Nếu việc này không rõ ràng, khi sử dụng, điều động, luân chuyển nhà giáo từ phường, xã này sang phường, xã khác sẽ là vấn đề khó khăn trong thời gian tới.

Trước bối cảnh trên, Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT. Đây được kỳ vọng sẽ là cú hích tháo gỡ những vướng mắc lâu nay trong công tác tuyển dụng giáo viên. Theo thông tư, quyền tuyển dụng, điều động, luân chuyển và biệt phái giáo viên được giao cho sở GDĐT - đơn vị trực tiếp sử dụng đội ngũ nhà giáo.

GS.TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho hay, khi được giao quyền, các sở GDĐT có thể biệt phái giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu ngay trong học kỳ. Ngoài ra, việc tập trung tuyển dụng về một đầu mối sẽ giúp quy trình chuẩn hóa, minh bạch và công bằng hơn.

Tuy nhiên, để tuyển dụng thực sự hiệu quả, theo ông Thành, cần có quy định rõ về nội dung, hình thức, điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng riêng đối với nhà giáo. Ông Thành cũng đề xuất nên giảm thiểu các yêu cầu hành chính, công vụ, tăng cường đánh giá năng lực sư phạm.

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GDĐT) thông tin, trong giai đoạn từ nay đến khi Luật Nhà giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực, Bộ đã ban hành một số hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc cho địa phương.

Việc tuyển dụng, ký hợp đồng, điều động, thuyên chuyển và bố trí giáo viên trường công lập do UBND cấp tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền cho đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Bộ GDĐT định hướng nên giao nhiệm vụ này cho sở GDĐT bởi trên thực tế, đội ngũ công chức phụ trách giáo dục ở cấp xã hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu để đảm nhận hiệu quả công tác quản lý nhân sự ngành.

