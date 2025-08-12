Báo Mỹ tấm tắc khen tòa nhà như 'rừng nhiệt đới' giữa lòng Sài Gòn

Trong bối cảnh đô thị ngày càng dày đặc tại các thành phố lớn ở Việt Nam, mô hình tòa nhà hỗn hợp quy mô nhỏ dần trở nên phổ biến. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Trên khu đất 300m2, nhiệm vụ của kiến trúc sư là thiết kế một công trình 800m2 hoàn chỉnh đa chức năng từ bán lẻ, thương mại, đến căn hộ cho thuê. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Không chỉ giới hạn về diện tích, khu đất còn chịu nhiều ràng buộc từ quy hoạch đô thị: bắt buộc phải có khoảng lùi 12m và phần góc Tây Nam phải được vát chéo 45 độ để phục vụ mở rộng trục giao thông trong tương lai. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Công trình được tổ chức theo cấu trúc đa tầng với hệ chức năng rõ ràng: tầng hầm 150m2 phục vụ đỗ xe và kỹ thuật; hơn 300m2 không gian bán lẻ và thương mại trải rộng ở các tầng dưới. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Phía trên là 9 căn hộ một phòng ngủ có diện tích từ 30m2 đến 45m2, được bố trí linh hoạt để tối ưu khả năng khai thác. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Trên đỉnh tòa nhà có quán cà phê sân vườn kết hợp không gian làm việc chung, mở ra góc nhìn hướng phố và bầu trời. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Lõi giao thông thẳng đứng được đẩy ra phía sau công trình, nhường toàn bộ mặt tiền cho không gian sử dụng chính. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Các khu vực phụ trợ được giấu gọn và bố trí thông minh, nhằm tối đa hóa diện tích khai thác thương mại. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Kết cấu không cột ở khu vực trung tâm giúp không gian bán lẻ liền mạch, đồng thời cho phép một số căn hộ có thể kết nối lại với nhau trong tương lai nếu có nhu cầu mở rộng. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Điểm nhấn của công trình nằm ở ý tưởng thiết kế xuyên suốt: mang hình ảnh một khu rừng nhiệt đới đặt giữa lòng thành phố. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Lấy cảm hứng từ nhịp sống bản địa, kiến trúc sư tạo nên một tổ hợp mặt đứng gồm nhiều khối ban công ngẫu hứng, đa dạng về hình dáng và kích thước, như những tán cây mọc tự do trong tự nhiên. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Kết hợp các chi tiết mái vòm, tấm kính uốn cong, màu đất sét ấm và lớp thực vật đan xen, tòa nhà như được “tắm mình” trong hơi thở tự nhiên. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Nhìn từ xa, công trình không phải một khối bê tông đơn thuần, mà là một hình khối kiến trúc sống động, một mảnh rừng xanh mọc lên đầy sức sống giữa đô thị. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Bên trong, không gian thương mại và các căn hộ cho thuê được thiết kế theo hướng mềm mại, ngẫu hứng, hoàn thiện bằng các lớp sơn màu đất ấm áp, gần gũi với tự nhiên. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Từng căn hộ mở ra một hoặc hai ban công phủ đầy cây cối, như thể nội thất và ngoại thất không còn ranh giới, mà tan chảy vào nhau một cách tự nhiên. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn