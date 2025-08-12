Nhà vô địch World Cup bị tố bội bạc

Hummels bị vợ cũ chỉ trích

Nhà vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức vừa có trận chia tay cảm xúc trong màu áo Dortmund hôm 10/8. Tuy nhiên, báo chí Đức nhận ra Ludwig, con trai của Hummels và vợ cũ Cathy, đã không có mặt.

Sau trận đấu, Cathy chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội kèm bức ảnh của Ludwig, ám chỉ việc cô chỉ mới biết trận đấu tri ân của chồng cũ qua báo chí. Cathy cho biết: "Có ai đó đã lấy nón của tôi và biết thông tin về trận đấu của anh ấy trên mặt báo. Nhờ đó mà con trai tôi biết được chuyện gì đã xảy ra".

Sau đó, Cathy tiếp tục khẳng định rằng cô không hề biết về trận đấu chia tay của Hummels và chỉ phát hiện ra khi đọc báo. Cô và Ludwig đang có kỳ nghỉ tại hồ Chiemsee ở Bavaria, Đức.

Cathy chỉ trích Hummels.

"Để làm rõ mọi thứ, chúng tôi không cố tình bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của Mats Hummels. Chúng tôi không được mời và không biết gì về nó", Cathy viết trên trang cá nhân.

Hummels đã kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm với Cathy vào năm 2022. Trung vệ người Đức đang hạnh phúc bên bạn gái Nicola Cavanis. Người tình mới của Hummels cũng đến tham dự trận đấu tri ân của bạn trai.

Hummels có một sự nghiệp ấn tượng khi thi đấu cho Dortmund trong hai giai đoạn, giúp đội bóng này vô địch Bundesliga 2 lần. Hummels cũng là thành viên của đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn