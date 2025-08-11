Bảo đảm nguyên tắc ‘nơi nào có học sinh, nơi đó có giáo viên’

Cô - trò Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Tin tưởng Luật Nhà giáo nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực cho đội ngũ thầy cô trong năm học mới, bà Hồ Thị Minh – đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị – cho biết, vẫn có ý kiến băn khoăn vì sao nhà giáo có kỳ nghỉ hè.

Tuy nhiên, đây là nghề đặc thù và Luật đã quy định, ngoài thời gian giảng dạy, giáo viên có thêm thời gian nghỉ để cập nhật kiến thức, chuẩn bị bước vào năm học mới với nhiều năng lượng.

Đề cập đến chính sách tiền lương và tuyển dụng, bà Hồ Thị Minh cho hay, lâu nay việc tuyển dụng vẫn dựa trên tỷ lệ biên chế, cơ chế tăng – giảm. Lần này, ngành giáo dục đưa ra quyết sách: “Nơi nào có học trò, nơi đó phải có giáo viên”.

Không thể cào bằng như các ngành khác là mỗi năm giảm 10% biên chế. Luật Nhà giáo đã đưa quy định này vào, tạo sự chủ động cho ngành. “Khi luật được triển khai, tôi nghĩ đây sẽ là vấn đề được cải thiện đầu tiên” – bà nhận định.

Bà Hồ Thị Minh – đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Quochoi.vn.

Từng có 9 năm công tác trong ngành, bà Hồ Thị Minh luôn trăn trở về chế độ tiền lương của nhà giáo. Theo bà, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng lâu nay chưa xứng tầm với sự cống hiến. Khen thưởng cuối năm của ngành giáo dục thấp hơn nhiều ngành khác; ở cấp cơ sở, phần thưởng cho giáo viên thực sự cần được quan tâm hơn.

Bà cho rằng, nếu lương nhà giáo ở mức cao nhất, đó là điều hợp lý vì họ đào tạo thế hệ tương lai của đất nước. Không nên để giáo viên phải hưởng lương thấp và làm thêm, dạy thêm hay bán hàng online.

Khi thu nhập tương xứng, vấn đề dạy thêm, học thêm sẽ bớt nhức nhối. Hiện không cấm dạy thêm, nhưng dạy thêm cho học trò của mình đôi khi bị biến tướng. Nếu lương không bảo đảm, tình trạng này vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

“Giáo viên không thể toàn tâm giảng dạy khi phải mưu sinh bằng việc khác. Khi đời sống được bảo đảm, việc quản lý đội ngũ cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu chưa quan tâm triệt để, tình trạng như hiện nay khó kiểm soát” – bà nhấn mạnh.

Theo bà Hồ Thị Minh, khi đã có đạo luật riêng, đội ngũ nhà giáo cần phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo”, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. “Một nền giáo dục hưng thịnh sẽ làm đất nước hưng thịnh. Hy vọng Nhà nước tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chế độ, chính sách cho nhà giáo trong thời gian tới” – bà bày tỏ.

