Trọng tài mắc sai lầm, CLB Công an Hà Nội thắng SLNA

SLNA làm khách trên sân Hàng Đẫy trước CLB Công an Hà Nội với bộn bề khó khăn. Họ không có phong độ tốt và gặp nhiều vấn đề về tài chính. Ngay ở phút thứ 7, Vytas phạm lỗi với Gustavo bên phía CLB Công an Hà Nội trong vòng cấm. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi Đoàn Văn Hậu đá phạt đền đưa bóng đi trúng cột dọc.

Trọng tài mắc sai lầm khi thổi việt vị Soladio.

Chỉ 6 phút sau, đội chủ nhà phải trả giá khi không tận dụng được cơ hội. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng xâm nhập vòng cấm và đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho SLNA.

Bất ngờ để thua, CLB Công an Hà Nội có phần lúng túng và nhiều pha phối hợp của họ đi vào ngõ cụt. Thậm chí, chính SLNA mới là người có nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong 45 phút đầu tiên. Trọng Hoàng và Olaha có những tình huống nhận bóng trong vòng cấm nhưng họ chưa thể ghi bàn thắng thứ 2.

Văn Đô ghi bàn đẹp mắt.

Phút 45+1, Đinh Xuân Tiến có đường chuyền thuận lợi để Soladio thoát xuống và dứt điểm tung lưới Sỹ Huy. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài bắt lỗi việt vị với tiền đạo của SLNA. Xem lại tình huống quay chậm Soladio vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của CLB Công an Hà Nội và quyết định của trọng tài không chuẩn xác.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội thi đấu nỗ lực và họ dần kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 54, từ pha tạt bóng của Hồ Tấn Tài, tuyển thủ U22 Việt Nam Lê Văn Đô dứt điểm đẹp mắt gỡ hoà 1-1 cho CLB Công an Hà Nội.

Bàn thắng này giúp tâm lý của CLB Công an Hà Nội được giải toả. Phút 66, Văn Vũ tạt bóng khó chịu để Jhon Cley dứt điểm cận thành giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Bị đối thủ lội ngược dòng, SLNA vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ và giành được ít nhất 1 điểm trên sân khách. Nhưng nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ không được đền đáp. Giành chiến thắng trước SLNA, CLB Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 17 điểm.

Kết quả: CLB Công an Hà Nội 2-1 SLNA

Ghi bàn:

CLB Công an Hà Nội: Văn Đô (54’), Cley (66’)

SLNA: Trọng Hoàng (13’)

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn