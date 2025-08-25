Nghệ An: Di dời 10.242 hộ với 39.476 người dân ven biển

Bên cạnh đó, các vùng núi cũng đã di dời các hộ dân vùng nguy cơ xảy ra sạt lở cao, vùng dễ xảy ra lũ quét đến nơi trú ẩn an toàn và chuẩn bị lương thực, thực phẩm, sẵn sàng ứng phó, cấp cho người dân khi bị cô lập. Đảm bảo 100% người dân được di dời đến nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão tại cảng Lạch Quèn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã chia thành nhiều tổ công tác bám sát địa bàn, chỉ đạo chính quyền các xã cùng nhân dân chống bão. Theo đó, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão tại Cảng Lạch Quèn và Cảng Lạch Cờn. Cùng đi có đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự giúp nhân dân vùng ven biển đến nơi trú ẩn an toàn.

Tại Cảng Lạch Quèn và Cảng Lạch Cờn - nơi tập trung hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân neo đậu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, việc sắp xếp, neo đậu phương tiện, cũng như phương án sơ tán dân đến các điểm an toàn.

Sáng sớm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trực tiếp xuống các xã, phường để chỉ đạo, huy động lực lượng tiếp tục di dời, sơ tán dân và hoàn thành trước 9h sáng nay. Đảm bảo 100% người dân được di dời đến nơi an toàn tại các trụ sở, trường học...

Trên địa bàn Nghệ An có 82km bờ biển, trong đó có 4,8km đê và 11,65km kè. Các tuyến đê, kè được thiết kế chịu được bão gió cấp 10. Trong đó một số đê biển xung yếu như Diễn Châu, Quỳnh Phú... Bên cạnh công tác sơ tán dân, tỉnh cũng đã huy động các lực lượng ứng trực, sẵn sàng vật tư đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc cấm đường tạm thời để phòng, chống bão số 5. Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường trong khoảng thời gian từ 11 giờ ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và sức khỏe.

Công văn nêu rõ, để tăng cường các biện pháp cấp bách ứng phó với cơn bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các địa phương khẩn trương xác định các tuyến đường xung yếu, bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, cấm đường tạm thời đối với tất cả các phương tiện, ngoại trừ các xe ưu tiên, lực lượng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn, làm nhiệm vụ.

Đối với các tuyến đường có nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng, đặc biệt là tại các địa bàn miền núi, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức cảnh báo, cử lực lượng túc trực để cấm người và phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An sẵn sàng các phương án ứng cứu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong cơn bão.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý và nhấn mạnh, phải kiên quyết, không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn, trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ, đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng triển khai, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ. Đặc biệt, cần ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân khi bão đổ bộ cũng như mưa lớn sau hoàn lưu bão.

Đến thời điểm hiện tại, nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng quân sự, công an, Nghệ An đang ứng phó bão số 5 khẩn trương, quyết liệt.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn