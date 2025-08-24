Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn

Niềm vui và bi kịch, tất cả cùng hiện diện trong trận đấu sân nhà của Levante khi họ tiếp đón nhà đương kim vô địch Barcelona rạng sáng 24-8.

Họ không giữ được lợi thế dẫn bàn và để cho đối thủ hùng mạnh có cơ hội sửa sai, làm nên trận cầu vô cùng kịch tính tại Ciutat de Valencia khiến nước mắt lăn dài nơi hàng vạn khán giả nhà.

Ivan Romero mở tỉ số sớm cho chủ nhà Levante

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Levante cho thấy sự tự tin khi dồn ép đối thủ. Phút 15, Ivan Romero tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Barcelona để mở tỉ số. Bàn thua sớm khiến đội khách chệch choạc và liên tục bị đẩy vào thế chống đỡ.

Pha bóng gây tranh cãi dẫn đến quả phạt đền cho Levante

Đúng vào phút bù giờ hiệp một, Alex Balde phía Barcerlona để bóng chạm tay trong vòng cấm và Levante được hưởng phạt đền. Jose Luis Morales lạnh lùng sút phạt thành công, giúp Levante giành lợi thế cực lớn với 2 bàn dẫn trước ngay khi đôi bên ra sân nghỉ giải lao.

Đội chủ sân Ciutat Valencia dẫn 2-0 trước giờ nghỉ

Không ai nghĩ Barcelona kịp "lột xác" hoàn toàn trong hiệp hai sau 45 phút đầu tiên chịu đựng sự dồn ép từ chủ nhà Levante. HLV Flick tung Gavi và Dani Olmo vào sân, tạo nên sức bật mới cho tuyến giữa. Chỉ 4 phút sau khi trở lại, Pedri khởi nguồn màn ngược dòng bằng cú sút xa chuẩn xác, rút ngắn tỉ số 1-2. Lamine Yamal là người kiến tạo cơ hội cho đồng đội ở tình huống này.

Pedri sút xa thành bàn, rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Barca

Chưa kịp hoàn hồn, Levante tiếp tục để thủng lưới ở phút 52, khi Ferran Torres bắt vô-lê đẹp mắt gỡ hòa 2-2 sau đường chuyền của Raphinha.Thế trận sau đó trở nên vô cùng căng thẳng. Levante chơi phòng ngự phản công đầy quyết liệt, trong khi Barcelona đẩy cao đội hình hòng tìm bàn thắng quyết định.

Ferran Torres san bằng cách biệt 2-2 cho đội khách

Khi thời gian trận đấu cạn dần, nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa thì bước ngoặt xảy ra. Phút bù giờ cuối cùng, đường căng ngang từ cánh phải của Lamine Yamal khiến hậu vệ Unai Elgezabal lúng túng đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 3-2 cho Barcelona.

Lamine Yamal tạo tình huống dẫn đến bàn đá phản lưới nhà của Levante cuối trận

Niềm vui vỡ òa nơi dàn sao áo sọc đỏ-xanh, trong khi cầu thủ và CĐV Levante ngã gục tiếc nuối. Trận đấu cho thấy bản lĩnh của Barcelona, đội bóng không sụp đổ dù rơi vào tình thế khó khăn nhất. Pedri và Ferran Torres được ca ngợi như những người hùng, còn sự góp mặt của Gavi và Olmo từ băng ghế dự bị được xem là chìa khóa xoay chuyển cục diện.

Barcelona ngược dòng thành công trước Levante

Phát biểu sau trận, HLV Hansi Flick thừa nhận: "Chúng tôi đã chơi một hiệp một rất tệ. Nhưng trong phòng thay đồ, tôi nói với các cầu thủ rằng Barcelona không bao giờ được phép đầu hàng. Toàn đội phản ứng tuyệt vời, và chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu đến phút cuối".

Thắng lợi này giúp Barcelona duy trì thành tích toàn thắng sau hai vòng đầu tiên, đứng đầu bảng xếp hạng La Liga với 6 điểm tuyệt đối.

Với một màn trình diễn vừa kịch tính vừa giàu cảm xúc, Barcelona gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ cạnh tranh: Họ đã sẵn sàng cho một mùa giải bùng nổ.

Tác giả: Đông Linh (theo Marca, Barcelona)

Nguồn tin: Báo Người lao động