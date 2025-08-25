Cầu thủ Việt kiều vừa đá V-League được gọi lên U23 Việt Nam

Sau Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang và Viktor Lê, Chung Nguyen Do là cái tên tiếp theo lên tuyển U23 đợt này, để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Đây là sự xuất hiện gây chú ý đặc biệt, khi cầu thủ 20 tuổi mới chỉ thi đấu tại V-League được hai vòng đầu tiên.

Chung Nguyen Do (phải) sẽ cùng Thái Sơn lên tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: NBFC)

Cụ thể, ở trận thắng 4-0 của Ninh Bình trước Thanh Hóa tại vòng 2 V-League 2025/26, HLV Kim Sang-sik trực tiếp theo dõi Chung Nguyen Do vào sân hơn 10 phút cuối và ấn tượng với màn trình diễn của anh. Trước đó, ông chỉ mới nghiên cứu băng hình và tư liệu. Sau khi chứng kiến tận mắt, nhà cầm quân Hàn Quốc lập tức trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều từng rèn giũa tại giải VĐQG Bulgaria.

Trong hai trận khoác áo Ninh Bình, Chung Nguyen Do đều vào sân từ băng ghế dự bị. Thống kê cho thấy anh đạt mức điểm trung bình 6,5 đến 6,6 trên Sofascore. Dù chưa quá nổi bật nhưng cầu thủ Việt kiều cho thấy sự dứt khoát và quyết đoán trong vai trò một tiền vệ trung tâm.

Trên tuyển U23, Chung Nguyen Do sẽ cạnh tranh vị trí ở tuyến giữa với Văn Trường, Thái Sơn và Xuân Bắc. Điều này sẽ tạo ra một cuộc ganh đua thú vị trong thời gian tới.

Vòng loại U23 châu Á 2026 bảng C diễn ra từ 3 đến 9-9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). U23 Việt Nam được đánh giá cao cho ngôi đầu bảng khi lần lượt chạm trán Bangladesh (ngày 3-9), Singapore (6-9) và Yemen (9-9).

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn