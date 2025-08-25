U18 Việt Nam dự giải đấu ở Hàn Quốc, chuyên gia Nhật Bản làm HLV trưởng

Hôm nay (25/8), U18 Việt Nam chính thức hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế ở Hàn Quốc.

Ảnh: VFF.

Trong đợt tập trung này, đội dự tuyển U18 Việt Nam có tổng cộng 32 cầu thủ được triệu tập, trong đó có nhiều gương mặt từng góp mặt tại VCK U17 châu Á 2025 như thủ môn Hoa Xuân Tín, hậu vệ Nguyễn Hồng Quang, Lê Tấn Dũng, tiền vệ Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, tiền đạo Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú.

Tuy nhiên, đây cũng chưa phải lực lượng quy tụ những cầu thủ tốt nhất lứa tuổi U18 của bóng đá Việt Nam, bởi rất nhiều cầu thủ xuất sắc không góp mặt đợt này do chấn thương hoặc đang bận khoác áo CLB chủ quản thi đấu tại V-League hoặc các giải trẻ quốc gia.

Dẫn dắt U18 Việt Nam là HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi, chuyên gia giàu kinh nghiệm đã ký hợp đồng với VFF hồi tháng 2/2025 và đảm nhiệm vai trò Cố vấn giám sát kỹ thuật của đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2025.

Theo kế hoạch, đội dự tuyển U18 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 19/9, trước khi di chuyển sang Hàn Quốc dự giải đấu diễn ra từ 21/9 đến 28/9 tại Seoul. Giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng trẻ rất chất lượng gồm: U18 Việt Nam, Seoul FA (tuyển chọn U18 xuất sắc nhất Seoul), K League U18 All Star (tuyển chọn U18 K League), Trường THPT Gangneung Jungang – (Đương kim vô địch giải Trung học Hàn Quốc), Đại học Kanto (Nhật Bản), U18 Johor Darul Ta’zim (Malaysia), U18 Buriram United (Thái Lan) và U18 Chiết Giang (Trung Quốc).

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn