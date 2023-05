Trọng tài thổi việt vị sai, SLNA mất bàn thắng trước CLB Công an Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

SLNA mất bàn thắng trước CLB Công an Hà Nội

Phút 45'+2, Sông Lam Nghệ An thực hiện pha phản công. Đinh Xuân Tiến chuyền cho Soladio ở tư thế thuận lợi. Cầu thủ người Bỉ dễ dàng đánh bại Sỹ Huy nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên trợ lý trọng tài đã phất cờ báo lỗi việt vị với Soladio. Bàn thắng không được công nhận.

Xem lại băng quay chậm, Soladio vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của CLB Công an Hà Nội. Trước đó đội khách đã dẫn trước nhờ công của Trọng Hoàng ở phút 13.

Tác giả: VĂN HẢI

Nguồn tin: vtc.vn