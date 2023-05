Bộ trưởng Tô Lâm dự khán, cổ vũ CLB Công an Hà Nội gặp SLNA

Thể thao

Tối 26-5, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an đã tới sân Hàng Đẫy dự khán, cổ vũ CLB Công an Hà Nội ở trận gặp Sông Lam Nghệ An, tại vòng 9 Night Wolf V-League 2023.