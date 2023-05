Trước trận Công an Hà Nội vs SLNA: Có ai mua Quế Ngọc Hải không?

Chính sách thay đổi, người đổi thay

Vài ngày qua, dư luận tập trung vào SLNA khi đội bóng này lộ những thông tin sẽ cắt toàn bộ các mức thưởng thắng hoặc hòa tại V.League đã treo hồi đầu mùa giải. Mới đây Chủ tịch Trương Sỹ Bá của SLNA đã đính chính lại sự việc rằng, SLNA sẽ chỉ bỏ đi khung thưởng cố định nhưng thay vào đó sẽ thưởng nóng theo mức độ quan trọng của trận đấu.

“Chúng tôi không cào bằng tất cả mọi thứ. Chế độ tiền thưởng phải đưa ra chi tiết hơn, rõ nét hơn. Các trận đấu tiếp theo về sau này, tùy mức độ quan trọng của từng trận cũng như sự cống hiến của từng cầu thủ thì chúng tôi sẽ có các chế độ thưởng khác nhau, chứ không đưa ra một con số kiểu như thành quy chế", ông Bá nói.

Chính sách của SLNA thay đổi, những ngôi sao như Quế Ngọc Hải có thể sẽ ra đi. Ảnh: Đức Cường

Phía SLNA cũng “bật đèn xanh” để các ngôi sao ra đi ngay khi kết thúc giai đoạn 1 nhằm cắt giảm ngân sách tiền lương. Đồng thời đội bóng xứ Nghệ nhấn mạnh sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tự đào tạo. Từ những diễn biến nói trên có thể thấy, SLNA đã có những thay đổi về chính sách tài chính trong bối cảnh khó khăn của nhà tài trợ Tân Long.

Chưa biết những thay đổi này này sẽ tác động như thế nào tới SLNA nhưng có một điều chắc chắn, các “đại gia” khác của V.League có quyền nghĩ tới việc chiêu mộ những ngôi sao đang khoác áo đội bóng xứ Nghệ. Đương nhiên, Quế Ngọc Hải là người được chú ý nhất trong số này.

Chờ cú "chào hàng" trên sân Hàng Đẫy

Quế Ngọc Hải quy cố hương từ đầu năm 2022. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng, trung vệ của ĐT Việt Nam đã nhận số tiền cọc lên tới gần 5 tỷ đồng từ CLB TP.HCM khi rời Viettel. Phút cuối, Ngọc Hải chọn đầu quân cho SLNA và bản hợp đồng này được đoán định vào loại “khủng” nhất của đội bóng xứ Nghệ. Cũng năm 2022, SLNA quyết định tái lý hợp đồng hoặc đưa về những cựu cầu thủ của họ như Nguyễn Trọng Hoàng, Phan Văn Đức, Nguyễn Xuân Mạnh…

Giả sử có “đại gia” chồng lên bàn rất nhiền tiền để đền bù hợp đồng nhưng rất khó để Quế Ngọc Hải ra đi khi giai đoạn 1 V.League 2023 kết thúc. Có lẽ câu chuyện không nằm ở những đồng tiền, mà hẳn trung vệ này không muốn mất đi thiện cảm từ các CĐV khi anh chỉ mới quay trở lại SLNA được 1,5 mùa giải.

Quế Ngọc Hải đeo tấm băng thủ quân kể từ ngày quay về SLNA. Ảnh: Đức Cường

Sẽ hợp lý hơn nếu Quế Ngọc Hải rời SLNA vào cuối mùa giải 2023. Lúc ấy, không chỉ chuyện thuận mua vừa bán, thoả mãn cho SLNA với đối tác, mà Quế Ngọc Hải cũng trọn vẹn với đội bóng quê hương, trước khi chinh phục một nấc thang mới.

Nếu ướm thử, lúc này Nam Định và đặc biệt là Công an Hà Nội sẽ trở thành 2 ứng viên nặng ký có thể đặt vấn đề mua Quế Ngọc Hải. Công an Hà Nội đang sở hữu hàng phòng ngự không đến nỗi tệ nhưng dễ thấy, họ vẫn thiếu một trung vệ đẳng cấp. Quế Ngọc Hải chắc chắn là cái tên xứng đáng đứng trong “dải ngân hà” đó. Với Văn Thanh chơi hậu vệ phải, cặp trung vệ Ngọc Hải, Tiến Dụng (hay Tấn Sinh), còn hậu trái có Văn Hậu, trong tương lai gần hàng thủ Công an Hà Nội thật không dễ đánh bại chút nào.

Lúc 19h15 ngày 26/5, SLNA sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Công an Hà Nội. Một trận đấu mà đội bóng xứ Nghệ phải tính bằng mọi giá để có điểm. Với Quế Ngọc Hải, có lẽ đây cũng là cơ hội để anh “chào hàng” những nhà đầu tư đến từ Công an Hà Nội. Nếu SLNA càng hay thì dám chắc cái giá của Hải Quế cũng tăng lên đáng kể.

