Dù thua trận, Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá với số bàn thắng kỷ lục

Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá - Ảnh: REUTERS

Ở trận tranh Siêu cúp Saudi Arabia kết thúc tối 23-8, Al Nassr đã để thua Al Ahli 3-5 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức), qua đó lặng lẽ nhìn đối thủ nâng cao chức vô địch.

Trận này, Ronaldo đóng góp 1 bàn thắng từ chấm 11m ở phút 41. Đây cũng là bàn mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên Al Nassr không duy trì được lợi thế này và để Franck Kessié gỡ hòa ở phút 45+6.

Al Nassr lần thứ 2 dẫn trước ở phút 82 sau bàn thắng của Marcelo Brozović. Al Nassr tiếp tục đánh mất chiến thắng khi để Ibanez gỡ hòa 2-2 cho Al Ahli ở phút 89. Sau đó trên chấm luân lưu, Al Nassr đã để thua Al Ahli 3-5.

Tuy không thể cùng Al Nassr giành Siêu cúp Saudi Arabia, nhưng Ronaldo cũng được an ủi vì lập kỷ lục cá nhân.

Với việc ghi bàn ở trận đấu này, Ronaldo đã chạm mốc 100 bàn thắng cho Al Nassr. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá ghi 100 bàn thắng cho 4 CLB khác nhau. Cụ thể, Ronaldo ghi 145 bàn cho Man United, 450 bàn khi khoác áo Real Madrid, và 101 bàn trong thời gian gắn bó với Juventus.

Ronaldo hiện đã ghi 938 bàn thắng. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang hướng đến kỷ lục 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tác giả: Hoài Dư