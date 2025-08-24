Gây bất ngờ, tuyển Việt Nam nhận lời ca ngợi từ ngôi sao châu âu và Liên đoàn quốc tế

Tại lượt ra quân giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây bất ngờ trước đội hạng 3 thế giới, Ba Lan. Tuyển Việt Nam đã chơi rất hay và thắng Ba Lan 25-23 ở set đầu tiên nhưng để thua ở các set tiếp theo, dành tỷ số chung cuộc 1-3.

Sau trận, Magdalena Stysiak, cầu thủ chơi xuất sắc nhất bên phía Ba Lan, đã dành những lời khen cho tuyển Việt Nam:

“Trận đấu đầu tiên trong một giải đấu như thế này luôn khó khăn. Chúng tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam, và họ đã làm rất tốt.

Chúng tôi cũng đã chơi khá tệ trong set đầu tiên. Sau đó, chúng tôi đã trở lại và chơi bóng chuyền, nhưng chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ set đầu tiên cho những trận đấu quan trọng sắp tới.”

Trong khi đó, trang của Liên đoàn bóng chuyền thế giới - Volleyball World, cũng ấn tượng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam:

“Tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm trước Ba Lan… Màn trình diễn đáng ngạc nhiên của tuyển Việt Nam có được là nhờ 20 điểm (18 lần ghi điểm, một lần cản phá, một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp) được ghi bởi cầu thủ đánh biên Vi Thị Như Quỳnh, cầu thủ ghi nhiều điểm nhất của đội trong trận đấu”.

Tuyển Việt Nam có trận đấu tốt trước Ba Lan.

Volleyball World trích phát biểu của Trần Thị Thanh Thuý, cầu thủ nổi bật nhất bên phía tuyển Việt Nam ở trận gặp Ba Lan:

“Chúng tôi rất vui khi được thi đấu tốt trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. “Chúng tôi có sự gắn kết tốt với nhau và rất thích trận đấu này. Chúng tôi đến Giải vô địch thế giới để học hỏi thêm khi thi đấu với các đội mạnh hơn và tích lũy thêm kinh nghiệm ở cấp độ này.”

Trang Volleyball World cũng viết thêm về trận đấu: “Hàng công mạnh mẽ của Ba Lan đã tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển châu Âu, với số điểm ghi được vượt trội hơn đối thủ tới 19 điểm (64 so với 45) - họ cũng có nhiều pha cản phá hơn (14 so với 5). Mỗi đội đều có năm cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và chênh lệch lỗi là rất nhỏ, với Ba Lan ghi được 15 điểm và Việt Nam ghi được 14 điểm”.

Hiện sau lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam tạm thời xếp thứ 3 bảng G với 0 điểm và 1 set thắng. Lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chạm trán tuyển Đức lúc 17h00 ngày 25/8.

Tác giả: Tiểu Lâm Mộc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn