Sáng 26/9, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An diễn ra triển lãm ảnh “Nghệ An làm theo lời Bác – Quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh”. Triển lãm là một trong những hoạt động lớn, thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025.
Triển lãm với hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý được giới thiệu theo 2 chủ đề, gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và Nghệ An làm theo lời Bác.
Triển lãm nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025.
Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần xây dựng Nghệ An phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng các cấp.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tham quan tại triển lãm.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An trong những năm qua có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Triển lãm thu hút sự quan tâm lớn từ đại biểu và Nhân dân địa phương.
Tác giả: Hoàng Phạm
Nguồn tin: kinhtedothi.vn