Triển lãm ảnh: "Nghệ An làm theo lời Bác – Quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An trong những năm qua có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.