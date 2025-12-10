Ban Nội chính Trung ương tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh uỷ và Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành thuộc Ban Nội chính.

Ngành Nội chính Đảng hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Trong năm 2025, ngành Nội chính Đảng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra. Ngành đã hoàn thành việc xây dựng các đề án quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực (PCTN, LPTC) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 02 Ban Chỉ đạo giao; tham gia ý kiến có trách nhiệm và ngày càng chất lượng vào nhiều đề án, văn bản quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, LPTC, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo PCTN, LPTC cấp tỉnh, góp phần hiện thực hóa những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 02 Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác này.

Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng trong công tác nắm tình hình, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nổi lên về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đúng quy định, nhất là công tác nhân sự cấp ủy, chính quyền địa phương khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất. Tích cực, chủ động phối hợp nắm tình hình, tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường, năng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tiếp nhận, xử lý trên 40.000 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong năm 2025, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã chủ trì, phối hợp giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức 258 cuộc tiếp, đối thoại với 1.511 lượt công dân; chủ trì, tham gia 2.908 cuộc tiếp, với 5.776 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 36.444 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh ủy, thành ủy và cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi tới và trực tiếp nhận 15.022 đơn của công dân gửi tới Ban Nội chính; đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy xử lý 6.624 đơn; theo dõi, đôn đốc giải quyết 13.044 đơn; xử lý 45.095 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền 14.506 đơn; tiến hành xác minh, trả lời 2.700 đơn; đang xử lý 1.451 đơn.

Công tác thông tin, tuyên truyên, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế về nội chính, PCTN, LPTC và cải cách tư pháp được quan tâm đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Thực hiện nghiêm việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, năm 2026 là năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Với vai trò tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, LPTC và cải cách tư pháp, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong đó, ngành Nội chính Đảng cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, PCTN, LPTC và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung tham mưu, triển khai, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả các Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết toàn quốc về công tác PCTN, LPTC nhiệm kỳ XIII của Đảng. Rà soát khẩn trương, hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Tỉnh ủy, Thành ủy trong năm 2025 và không để chậm, vi phạm, sót việc. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, ban hành Nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, LPTC trong giai đoạn mới theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng thời, tập trung tham mưu, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, rà soát, hoàn thành thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo việc thực hiện nghiêm minh, không để tồn đọng và kéo dài. Tham mưu, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thật sự liêm chính, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm, công khai các vụ việc cán bộ, công chức gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và tư tưởng cầm chừng, trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ để cảnh tỉnh, răn đe và khắc phục hiệu quả tệ nạn tham nhũng vặt, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống lãng phí trong toàn xã hội.

Cùng với đó, chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trước hết là tham mưu chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Rà soát và tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, nhất là trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng, không để phát sinh điểm nóng, bị động bất ngờ.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp bộ máy, xây dựng ngành nội chính của Đảng là cơ quan liêm chính của liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề mới đặt ra sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, sau sáp nhập đơn vị hành chính và phân thành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là về tổ chức hoạt động của các cơ quan không có nội chính, các cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án tại các địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, có trình độ, năng lực, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính và PCTN, LPTC và cải cách tư pháp, có phương pháp làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn