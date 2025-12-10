Điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm Chánh thanh tra tỉnh đối với ông Vũ Tuấn Dũng (trái).

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã điều động, phân công, chỉ định ông Chu Thế Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Chu Thể Huyền bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 9/12.

Ông Vũ Tuấn Dũng sinh ngày 28/9/1976, quê tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kiến trúc; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu giao nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, những đóng góp, cống hiến của ông Vũ Tuấn Dũng trong thời gian qua; đề nghị ông nghiên cứu, nắm bắt toàn diện tình hình, tập trung ổn định tổ chức để cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Vũ Tuấn Dũng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra thực sự trong sạch, bản lĩnh, liêm chính; làm tốt công tác cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân; mạnh dạn điều chỉnh, luân chuyển, bổ sung khi yêu cầu thực tiễn đặt ra. Ngành thanh tra cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra; xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu mỗi cuộc thanh tra phải thực sự đi vào chiều sâu, làm rõ bản chất vấn đề, kết luận đúng - sai đến cùng, bảo đảm tính khách quan, kịp thời, minh bạch; kiên định nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ; giữ vững kỷ cương pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác thanh tra. Ngành cần tập trung chỉ đạo làm rõ, xử lý dứt điểm các vụ việc, dự án còn tồn đọng kéo dài. Ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, tăng cường đối thoại, phát hiện sớm vi phạm, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế thấp nhất khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Mỗi cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, trung thành, liêm chính, bản lĩnh, sáng tạo, cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh toàn bộ hệ thống thanh tra được tổ chức thống nhất từ ngày 1/7, không còn thanh tra sở, ngành và cấp huyện cũ.

Ông Vũ Tuấn Dũng phát biểu nhậm chức.

Ông Vũ Tuấn Dũng cam kết quy tụ đoàn kết, nhanh chóng nắm bắt công việc để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

