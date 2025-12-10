Tài xế xe buýt bị khách h.à.n.h h.u.n.g khi xe đang chạy

Người đàn ông hành hung tài xế xe buýt khi xe đang chạy - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chiều 10-12, mạng xã hội chia sẻ đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam tài xế ở Nghệ An bị hành khách hành hung khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Theo nội dung đoạn video, một người đàn ông được cho là hành khách trên xe buýt ngồi nhoài người lên cạnh ghế lái tài xế và liên tục có lời nói to tiếng, chửi bới.

Trong khi tài xế đang chạy xe, nam hành khách này bất ngờ vung tay hành hung tài xế. Sự việc diễn ra quá nhanh làm tài xế không kịp chống trả. Nhiều hành khách đi cùng tới can ngăn và nói tài xế dừng xe lại, tránh nguy hiểm cho mọi người.

Sự việc diễn ra trên xe buýt tuyến số 32, nhà xe Thạch Thành chạy tuyến Tân Kỳ - TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An vào chiều 10-12.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ phẫn nộ trước hành vi hành hung của người đàn ông với tài xế xe buýt khi đang chạy và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Thư - 50 tuổi, ngụ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, tài xế trong sự việc - cho hay khoảng 15h chiều 10-12, xe buýt chạy qua địa phận xã Hồng Sơn (cũ), nay là xã Lương Sơn, Nghệ An có đón ba hành khách, trong đó có hai hành khách nữ và một người đàn ông.

Ông Thư có nhắc nhở người đàn ông ổn định chỗ ngồi trên xe, đảm bảo thời gian xe chạy theo lịch trình.

"Tôi đang lái xe thì người này bắt đầu chửi bới, dùng tay đánh vào đầu, mặt. Lúc đó, may mắn tôi còn chạy chậm và xử lý dừng xe kịp thời, không bị lạc tay lái", ông Thư kể.

Hơn 10 phút sau, một số người nhà của người đàn ông tới đề nghị tài xế mở cửa để người này xuống xe - cách vị trí đón lên xe chừng 500m.

Ông Thư làm tài xế xe buýt hơn 10 năm và đây là lần đầu tiên ông gặp tình cảnh bị hành khách hành hung trên xe.

Công an xã Lương Sơn, Nghệ An đã hướng dẫn ông Thư viết đơn trình báo sự việc để xử lý.

